Турция доверяет РФ в вопросе вывода курдских боевиков с севера Сирии, заявил Чавушоглу

Женева, 30 октября. Турция доверяет России в вопросе вывода курдских бандформирований с севера Сирии, однако Анкара готова противостоять боевикам в случае необходимости, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция доверяет России в рамках выполнения сочинского меморандума, но мы не доверяем террористам. И если они не покинут обозначенные территории, то мы готовы принять необходимые меры», — заявил Чавушоглу на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с коллегами Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, Турция 9 октября объявила о старте антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских террористов на северо-востоке Сирии. 22 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в котором оговаривались условия совместного российско-турецкого патрулирования в 30-километровой зоне безопасности вблизи границы Турции и Сирии.

Во второй половине дня вторника министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о досрочном выводе вооруженных отрядов курдов из зоны безопасности, расположенной на северо-востоке Сирии.

Позднее Минобороны Турции заявило, что Москва сообщила Анкаре о выводе формирований курдских бандитов вместе с тяжелым вооружением с севера Сирии. Банды курдских террористов покинули пределы 30-километровой зоны безопасности. По данным ведомства, турецкие военные начали процесс разминирования «к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира», за исключением Камышлы». Мины будут обнаружены и обезврежены на территориях глубиной в 10 км от границы, где в дальнейшем начнется совместное турецко-российское патрулирование.