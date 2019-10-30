Госдолг Украины достиг суммы в 83 миллиарда долларов

Киев, 30 октября. Рост государственного долга Украины за сентябрь составил 1%, сообщает пресс-служба министерства финансов страны. Таким образом, размер совокупного госдолга составил 83 миллиарда долларов.

«В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США», — сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

В итоге, государственный и гарантированный долг Украины составлял 82,95 миллиарда долларов по состоянию на конец сентября текущего года. Отмечается, что в прошлом году эта сумма была на восемь миллиардов долларов меньше, пишет «Газета.ру».

Внешний долг Украины составляет 49,6 млрд долларов. По данным Нацбанка, Украина в 2019-2021 годах будет проходит период пиковых выплат по внешнему долгу: порядка 19,3 млрд долларов в год, пишет газета «Известия».

Напомним, что весной 2019 года украинский олигарх Игорь Коломойский порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не платить огромный долг и объявить в стране дефолт. Олигарх посоветовал президенту Украины взять пример с Греции, отметив, что в дефолте «нет ничего страшного».