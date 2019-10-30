Эксперт считает, что США создали несколько сценариев мнимого «убийства» аль-Багдади

Москва, 30 октября. Эксперт Александр Перенджиев заявил, что США создали несколько сценариев «убийства» главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, используя историю с «ликвидацией» его предшественника Усамы бен Ладена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря запрещенного в РФ «Исламского государства»1 аль-Багдади. По словам главы Белого дома, в ходе спецоперации использовались вертолеты и силы антитеррористических подразделений. Позже Вашингтон сообщил, что тело террориста было предано морю согласно исламским обычаям. Отметим, что несколько лет назад американцы поступили подобным образом с трупом еще одного убитого ими лидера ИГ (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Как отметил доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, администрация Белого дома таким образом предприняла очередную попытку заявить, что США вносят существенный вклад в борьбу с международным терроризмом.

«В очередной раз была поставлена задача: давайте создадим информацию, что уничтожим аль-Багдади. США разработали определенный сценарий, причем сценаристов было несколько. В конечном итоге получилась неразбериха с отсутствием фактов. Кто-то вспомнил про бен Ладена и предложил точно также пустить информацию», — приводит слова Перенджиева «Политэксперт».

Перенджиев указал, что американцам было «нечего хоронить в море», если ранее они сообщили, что аль-Багдади подорвал себя поясом смертника.

«Даже если предположить, что американцы забрали труп, почему они его не зафиксировали и не сфотографировали? Почему была такая спешка с похоронами? Почему нельзя было зафиксировать его смерть как положено? Выходит, что у американцев есть одни слова», — заявил эксперт.

По его словам, Вашингтон свел всю историю к тому, что информация поступает исключительно из американских СМИ, в которых «заранее заготовлены сведения». США, отметил Перенджиев, «пытаются навязать художественный вымысел», чтобы все поверили, что все по-настоящему.

Соединенные Штаты, добавил эксперт, лишь имитируют борьбу, «уничтожая» не террористические организации, а их главарей.

«Лучшая помощь от США в борьбе с терроризмом — не мешать. Убрались бы они из Сирии, и был бы там порядок. Под видом борьбы с терроризмом США осуществляют агрессию в отношении Сирии и грабят ее ресурсы. Уничтожение аль-Багдади никакой роли не играет в пресечении самой агрессии», — резюмировал Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.