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Эксперт считает, что США создали несколько сценариев мнимого «убийства» аль-Багдади

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Эксперт считает, что США создали несколько сценариев мнимого «убийства» аль-Багдади

Москва, 30 октября. Эксперт Александр Перенджиев заявил, что США создали несколько сценариев «убийства» главаря ИГ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, используя историю с «ликвидацией» его предшественника Усамы бен Ладена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации главаря запрещенного в РФ «Исламского государства»1 аль-Багдади. По словам главы Белого дома, в ходе спецоперации использовались вертолеты и силы антитеррористических подразделений. Позже Вашингтон сообщил, что тело террориста было предано морю согласно исламским обычаям. Отметим, что несколько лет назад американцы поступили подобным образом с трупом еще одного убитого ими лидера ИГ (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Эксперт считает, что США создали несколько сценариев мнимого «убийства» аль-Багдади

Как отметил доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, администрация Белого дома таким образом предприняла очередную попытку заявить, что США вносят существенный вклад в борьбу с международным терроризмом.

«В очередной раз была поставлена задача: давайте создадим информацию, что уничтожим аль-Багдади. США разработали определенный сценарий, причем сценаристов было несколько. В конечном итоге получилась неразбериха с отсутствием фактов. Кто-то вспомнил про бен Ладена и предложил точно также пустить информацию», — приводит слова Перенджиева «Политэксперт».

Эксперт считает, что США создали несколько сценариев мнимого «убийства» аль-Багдади

Перенджиев указал, что американцам было «нечего хоронить в море», если ранее они сообщили, что аль-Багдади подорвал себя поясом смертника.

«Даже если предположить, что американцы забрали труп, почему они его не зафиксировали и не сфотографировали? Почему была такая спешка с похоронами? Почему нельзя было зафиксировать его смерть как положено? Выходит, что у американцев есть одни слова», — заявил эксперт.

По его словам, Вашингтон свел всю историю к тому, что информация поступает исключительно из американских СМИ, в которых «заранее заготовлены сведения». США, отметил Перенджиев, «пытаются навязать художественный вымысел», чтобы все поверили, что все по-настоящему.

Соединенные Штаты, добавил эксперт, лишь имитируют борьбу, «уничтожая» не террористические организации, а их главарей.

«Лучшая помощь от США в борьбе с терроризмом — не мешать. Убрались бы они из Сирии, и был бы там порядок. Под видом борьбы с терроризмом США осуществляют агрессию в отношении Сирии и грабят ее ресурсы. Уничтожение аль-Багдади никакой роли не играет в пресечении самой агрессии», — резюмировал Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: «Политэксперт»
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