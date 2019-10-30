Москва уведомила Анкару о выводе курдских формирований с севера Сирии, сообщило МО Турции

Анкара, 30 октября. Минобороны Турции заявило, что Москва сообщила Анкаре о выводе формирований курдских бандитов вместе с тяжелым вооружением с севера Сирии.

По данным турецкого военного ведомства, банды курдских террористов покинули пределы 30-километровой зоны безопасности.

«Российская Федерация сообщила, что по окончанию 150-часового срока подразделения «Сил народной самообороны» вместе с тяжелым вооружением отошли от турецко-сирийской границы за пределы 30-километровой зоны, за исключением Манбиджа и Телль-Рифаата», — говорится в заявлении Минобороны Турции.

Турция заявила, что начала процесс разминирования «к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира», за исключением Камышлы». Мины будут обнаружены и обезврежены на территориях глубиной в 10 км от границы, где в дальнейшем начнется совместное турецко-российское патрулирование.

Операция Турции «Источник мира» началась 9 октября, ее целью была зачистка приграничной территории от курдских банд, оккупировавших этот район на севере Сирии в ходе войны и установивших здесь свои порядки. Курдские боевики грабили и убивали коренных жителей — арабов-суннитов, а также организовали «коридоры» для поддержки признанной в Турции террористической организацией «Рабочей партии Курдистана».

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры, по итогам которых подписали меморандум о взаимопонимании. Одним из пунктов стал ввод российской военной полиции и сирийских пограничников в приграничные районы за пределами зоны операции «Источник мира».

Российские и сирийские подразделения должны были способствовать выводу курдских вооруженных формирований из 30-километровой зоны вдоль границы, после чего силы РФ и Турции начнут совместное патрулирование территорий к западу и востоку от района проведения турецкой операции, кроме города Камышлы.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков подтвердил полное выполнение российской стороной меморандума России и Турции.