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Конгресс США одобрил санкции против Турции за С-400 и операцию в САР против курдских террористов

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Конгресс США одобрил санкции против Турции за С-400 и операцию в САР против курдских террористов

Вашингтон, 30 октября. Второй пакет санкций против Турции был одобрен палатой представителей Конгресса США. Причиной американских санкций стало проведение Турцией антитеррористической операции «Источник мира» против вооруженных бандформирований курдов на северо-востоке Сирии, а также покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Данная инициатива получила название PACT Act, что расшифровывается, как Protect Against Conflict by Turkey Act («Закон о защите от конфликта со стороны Турции»).

Этот законопроект требует от президента США Дональда Трампа ввести ряд ограничений против лиц, причастных к проведению антитеррористической операции в Сирии, например против министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. Также в рамках данного закона Белый дом будет обязан ввести ограничения в связи с приобретением Турцией С-400.

Предполагается, что указанным лицам будет запрещен въезд в США, а их активы на территории Соединенных Штатов будут заморожены. Также документ подразумевает введение финансовых санкций в отношении турецкого государственного банка Halkbank. Помимо этого, властям США будет запрещено поставлять Турции любые «товары, услуги и технологии оборонного назначения», которые потенциально могут быть использованы во время антитеррористической операции.

Напомним, операция «Источник мира» была организована 9 октября и продлилась до 22 октября. Целью операции стала борьба с курдами-террористами и боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка). 22 октября Путин и Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сохранение зоны безопасности и совместное ее патрулирование, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: ТАСС
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