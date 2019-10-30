Лавров назвал старт Конституционного комитета достижением всего сирийского народа

Женева, 30 октября. Старт работы Конституционного комитета Сирии — это достижение всего сирийского народа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Турции и Ирана в Женеве Лавров подчеркнул, что создание Конституционного комитета является большой общей победой.

«А самое главное — это достижение сирийского народа. Подчеркну: не достижение той или иной сирийской стороны, а достижение всего сирийского народа — и правительства, и оппозиции, и всех граждан Сирии», — заявил он.

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции как страны-гаранты астанинского процесса провели во вторник в Женеве трехстороннюю встречу, а также консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гаем Педерсеном.

В совместном заявлении, подписанном по итогам переговоров, подчеркивается, что стороны подтвердили приверженность «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также отметили, что эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон».

В документе также отмечается, что первое заседание Конституционного комитета пройдет 30 октября в Женеве. При этом стороны подчеркнули, что «запуск Конституционного комитета доказывает, что сирийский конфликт не имеет военного решения».

Россия, Иран и Турция также «подчеркнули важность продвижения более широкого процесса урегулирования в целях увеличения гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий и дискриминации».

В конце сентября ООН объявила о формировании Конституционного комитета Сирии, специального органа, который должен вести процесс выработки конституционной реформы в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, передавала «Газета.ру». Решение о создании этого органа, способствующего дипломатическому урегулированию кризиса в регионе, было принято еще в январе 2018 года в Сочи.

Комитет будет состоять из двух групп, одна из которых займется подготовкой конституционных проектов, а другая будет их утверждать. Решения комитета будут приниматься в ходе голосования всех членов конституционного комитета. В состав малой группы будут входить 45 человек. Большая группа будет состоять из 150 человек.

Президент России Владимир Путин ранее провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых стороны отметили важность продвижения процесса политического урегулирования в Сирии, в частности, с учетом созыва первого заседания Конституционного комитета.