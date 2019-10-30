PR-директор Наргиз назвала клеветой недовольство зрителей «пьяным» концертом в Уссурийске

Москва, 30 октября. PR-директор певицы Наргиз Ольга Рогова прокомментировала разгоревшийся скандал вокруг выступления артистки в Уссурийске. По словам Роговой, концерт прошел позитивно, а слухи о «пьяном» поведении певицы — клевета.

Рогова в беседе с Пятым каналом отметила, что прошедший в Уссурийске концерт стал одним из самых массовых выступлений Наргиз на Дальнем Востоке. Она назвала его очень позитивным, а также предположила намеренную клевету в адрес певицы.

«Мы предполагаем, что это один конкретный человек делает вбросы. Но верить этому всему и комментировать желания вообще никакого нет», — заявил она.

По утверждению Роговой, во время выступления певица не была в состоянии алкогольного опьянения и не ругалась матом со сцены.

Ранее зрителей возмутило выступление Наргиз в Доме офицеров в Уссурийске. Зрители шоу заявили, что певица опоздала на выступление, на которое пришла с бутылкой виски. Периодически певица пила из нее, что не одобрили посетившие концерт семьи с детьми. Кроме того, Наргиз, по их словам, исполняла чужие песни вместо собственных популярных треков, о чем зрителей не предупредили.

Позднее певица заявила, что не собирается извиняться за прошедшее выступление, поскольку не случилось ничего страшного. По ее словам, на сцене «творился рок-н-ролл», передавал RT. Артистка заявила, что зрители остались довольны ее выступлением.

Наргиз также выразила мнение, что скандальные слухи о ее поведении на концерте распространяют сотрудники продюсерского центра Максима Фадеева. В августе продюсерский центр композитора MALFA направил Наргиз документ, в котором сообщалось о расторжении контракта с лейблом после пяти лет совместной работы. Певице запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.