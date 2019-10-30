МИД Турции рассказал, когда турецкие силы покинут территорию Сирии

Анкара, 30 октября. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие силы останутся в Сирии до тех пор, пока сирийские войска не смогут самостоятельно защищать свою территорию от курдских террористов.

«Когда придет время и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации на своей территории, тогда вся территория страны будет передана самой Сирии, поскольку это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны», — заявил Чавушоглу, выступая на брифинге по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана.

Ранее Чавушоглу подтвердил, что военная операции Турции против курдских бандформирований на северо-востоке Сирии носит временный характер, и речи о долгосрочном присутствии турецких войск на сирийской территории не идет. Свое заявление турецкий министр сделал во время встречи со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Сам Маас напомнил, что Германия рассчитывает на продление перемирия, а также стабилизацию обстановки в Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Анкара намеревалась обезопасить турецко-сирийскую границу от курдских бандформирований и сотрудничающих с ними боевиков из террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Отметим, что вооруженные формирования курдов захватили часть территории САР и дискриминировали местных жителей, принуждая их к мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.