Преподаватель ВШЭ, назвавший русский язык «убогим», оправдался за свои слова

Москва, 30 октября. Преподаватель Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, назвавший русский язык «клоачным и убогим», заявил, что его «не так поняли».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о скандале, разгоревшемся вокруг неоднозначного высказывания Гусейнова, оскорбившего русский язык. На своей странице в Facebook тот возмутился отсутствием в столичных киосках прессы на иностранных языках и назвал русский язык «клоачным и убогим». Он сравнил столицу Москву с Берлином, где, по его словам, можно найти издания практически на любом языке.

«В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — написал преподаватель.

Слова Гусейнова вызвали шквал критики в соцсетях. Многие интернет-пользователи потребовали уволить преподавателя.

Как пишет KP.RU, Гусейнов сообщил, что его не уволили из ВШЭ за это высказывание. Филолог оправдался тем, что вкладывал в свое высказывание совсем не тот смысл, который в нем увидели пользователи соцсетей.

«У нас в стране свобода слова. Я высказал свое частное мнение. Я хорошо отношусь к журналистике. И первое дело — точность. Нигде в моем посте не было сказано, что русский язык — убогий. Я писал: «того убогого и клоачного русского языка, на котором говорят и пишут». Есть разница между языком как системой. И языком, на котором современные люди пишут и говорят. Тот, кто хотел меня понять — понял», — заявил Гусейнов.

По его словам, язык выступающих с критикой его высказывания — «не могучий и великий».

«Он великий у Тургенева, Толстого. У Захара Прилепина плохой язык. А у Дениса Драгунского, Льва Рубинштейна, Михаила Шишкина — замечательный», — добавил филолог.

Как пишет «Газета.ру», в ВШЭ прокомментировали высказывание Гусейнова, отметив, что тот сделал его «как частное лицо» и сказанное не является позицией университета.