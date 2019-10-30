Эксперт назвал отвод курдов залогом окончания военного конфликта в Сирии

Москва, 30 октября. Мировому сообществу еще предстоит продолжительная борьба с остающимися на территории Сирии террористами и курдскими боевиками. Однако в конечном итоге победа будет одержана, заявил в интервью iReactor военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что в Сирии досрочно завершился отвод сил курдских бандформирований из зоны безопасности на границе с Турцией. Несмотря на завершение отвода сил курдских отрядов, угроза в регионе по-прежнему сохраняется. Формирования курдов все еще сохраняют в своих руках контроль над частью территорий Сирии, захватить которые им помогли в свое время США.

Простаков обратил внимание на то, что на данный момент в Сирии оставшиеся террористы «представляют собой фактически набор группировок, которые действуют в интересах различных иностранных государств, в том числе США».

«Поэтому вопрос неподконтрольных правительству САР регионов имеет две стороны: военную и политическую. Антитеррористическая операция против оставшихся в Сирии группировок будет сопряжена с определенными трудностями, но принципиальной сложности не представляет: ранее были разгромлены и более многочисленные и сильные формирования», — заявил эксперт.

Помешать операции против боевиков могут внешние силы. В первую очередь речь идет о Соединенных Штатах, которые присутствуют в Сирии незаконно. Чтобы избежать помех со стороны третьих сил в сирийском урегулировании, международное сообщество, по словам эксперта, должно гарантировать способным на мирные переговоры группировкам невмешательство в ситуацию со стороны незаконно присутствующих в Сирии сторон.

Политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров также подчеркнул, что вся территория Сирии должна быть очищена от боевиков, а все иностранные армии, включая США, должны покинуть территорию страны. Однако это не касается России и Ирана, которые находятся на территории САР законно, по приглашению официального Дамаска.

«Если мировое сообщество заинтересовано в искоренении терроризма, то оно должно вести настоящую войну с этим злом 21-го века. По-настоящему, а не вести тайные сделки и поддерживать их, использовать как силу против других стран, как это делают США», — подчеркнул публицист.

Напомним, Турция 9 октября объявила о старте антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских террористов на северо-востоке Сирии. 22 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в котором оговаривались условия совместного российско-турецкого патрулирования в 30-километровой зоне безопасности вблизи границы Турции и Сирии.

За день до начала турецкого наступления Пентагон сообщил, что США вывели свой военный контингент из района, где Турция будет проводить свою операцию. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих. В САР, по его словам, должно было остаться небольшое число американских военных в Ат-Танфе. Однако позднее выяснилось, что американские военные остаются в САР. Как объяснил глава Пентагона Марк Эспер, это необходимо якобы для защиты нефтяных месторождений от ИГ1, передавал РТ.

1 Организация запрещена на территории РФ.