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Эксперт назвал отвод курдов залогом окончания военного конфликта в Сирии

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Эксперт назвал отвод курдов залогом окончания военного конфликта в Сирии

Москва, 30 октября. Мировому сообществу еще предстоит продолжительная борьба с остающимися на территории Сирии террористами и курдскими боевиками. Однако в конечном итоге победа будет одержана, заявил в интервью iReactor военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что в Сирии досрочно завершился отвод сил курдских бандформирований из зоны безопасности на границе с Турцией. Несмотря на завершение отвода сил курдских отрядов, угроза в регионе по-прежнему сохраняется. Формирования курдов все еще сохраняют в своих руках контроль над частью территорий Сирии, захватить которые им помогли в свое время США.

Простаков обратил внимание на то, что на данный момент в Сирии оставшиеся террористы «представляют собой фактически набор группировок, которые действуют в интересах различных иностранных государств, в том числе США». 

«Поэтому вопрос неподконтрольных правительству САР регионов имеет две стороны: военную и политическую. Антитеррористическая операция против оставшихся в Сирии группировок будет сопряжена с определенными трудностями, но принципиальной сложности не представляет: ранее были разгромлены и более многочисленные и сильные формирования», — заявил эксперт.

Помешать операции против боевиков могут внешние силы. В первую очередь речь идет о Соединенных Штатах, которые присутствуют в Сирии незаконно. Чтобы избежать помех со стороны третьих сил в сирийском урегулировании, международное сообщество, по словам эксперта, должно гарантировать способным на мирные переговоры группировкам невмешательство в ситуацию со стороны незаконно присутствующих в Сирии сторон. 

Эксперт назвал отвод курдов залогом окончания военного конфликта в Сирии

Политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров также подчеркнул, что вся территория Сирии должна быть очищена от боевиков, а все иностранные армии, включая США, должны покинуть территорию страны. Однако это не касается России и Ирана, которые находятся на территории САР законно, по приглашению официального Дамаска. 

«Если мировое сообщество заинтересовано в искоренении терроризма, то оно должно вести настоящую войну с этим злом 21-го века. По-настоящему, а не вести тайные сделки и поддерживать их, использовать как силу против других стран, как это делают США», — подчеркнул публицист.

Напомним, Турция 9 октября объявила о старте антитеррористической операции «Источник мира», направленной против курдских террористов на северо-востоке Сирии. 22 октября в Сочи  президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, в котором оговаривались условия совместного российско-турецкого патрулирования в 30-километровой зоне безопасности вблизи границы Турции и Сирии.

Эксперт назвал отвод курдов залогом окончания военного конфликта в Сирии

За день до начала турецкого наступления Пентагон сообщил, что США вывели свой военный контингент из района, где Турция будет проводить свою операцию. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп объявил о выводе с территории Сирии подавляющей части американских военнослужащих. В САР, по его словам, должно было остаться небольшое число американских военных в Ат-Танфе. Однако позднее выяснилось, что американские военные остаются в САР. Как объяснил глава Пентагона Марк Эспер, это необходимо якобы для защиты нефтяных месторождений от ИГ1, передавал РТ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: iReactor
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