Захарова опровергла вмешательство Москвы во внутренние дела Латинской Америки

Москва, 30 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела Латинской Америки и заинтересована в ее стабильности.

Захарова отметила, что МИД РФ «с тревогой и сопереживанием» следит за ситуацией в ряде стран континента, где в последнее время наблюдается нестабильная обстановка. Вместе с тем Россия предпринимает все усилия по развитию взаимовыгодных отношений с государствами Латинской Америки.

«Со всеми странами континента развиваем взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и невмешательстве во внутренние дела — так, как это зафиксировано в Уставе ООН», — подчеркнула она.

По ее словам, в последние годы «визитной карточкой» Вашингтона стало стремление искать причину «всех бед и невзгод» в России. США постоянно придумывает предлоги для новых информационных войн, назначая Москву якобы причастной к разжиганию протестов в регионе.

«Не стоит удивляться, если вскоре «эксперты» в Вашингтоне увидят «руку Москвы» в отторжении латиноамериканцами «доктрины Монро», служащей идеологической базой для непрекращающегося вмешательства США в дела стран этого региона», — добавила Захарова.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в минувшее воскресенье несколько зданий загорелись в столице Чили — Сантъяго, где в минувшие выходные тысячи человек вышли на антиправительственные демонстрации, требуя ликвидации экономического неравенства в стране.