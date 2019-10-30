Крымский мост в Москве подсветили красным в знак борьбы с инсультом

Москва, 30 октября. Крымский мост и Тверскую улицу в Москве подсветили красным цветом в честь Всемирного дня борьбы с инсультом.

Акция «Оденься в красное» прошла в российской столице и других регионах страны 29 октября . Все желающие высказать солидарность в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями могли одеться в красное и сфотографироваться на фоне подсвеченного этим цветом объекта. Красную подсветку воскресным вечером включили на Крымском мосту и зданиях на Тверской в центре Москвы.

Жителям других городов предлагалось использовать красные элементы одежды и выгладывать фото с хэштегами в соцсетях.

Цель акции — привлечь внимание к важности профилактики заболеваний сердца и сосудов, остающихся главной причиной смертности во всем мире. По данным статистики, в России ежегодно регистрируется около 400 тысяч случаев инсульта и лишь около 10% больных полностью восстанавливаются после удара.