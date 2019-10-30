Лавров напомнил, что действия США в Сирии противоречат международному праву

Москва, 30 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США, а также члены возглавляемой ими коалиции, находятся в Сирии незаконно, а их действия противоречат международному праву. Такое заявление российский министр сделал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в астанинском формате с главами МИД Ирана и Турции.

«Что касается действий США в Сирии, то, конечно же, эти действия являются противоречащими международному праву. США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР», — напомнил Лавров.

Российский министр напомнил, что «защита» нефтяных месторождений в Сирии от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1) являются лишь предлогом для того, чтобы закрепиться в этой стране.

«В самих Соединенных Штатах развернулась дискуссия в экспертном сообществе о том, как оценивать то, что сейчас происходит», — отметил глава российского МИД.

По его словам, американские эксперты высказывают мнение, с которым российские дипломаты абсолютно согласны – «любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной».

Напомним, что ранее неоднократно сообщалось о контрабанде нефти из Сирии. Американцы через контролируемых ими курдских боевиков удерживают нефтяные месторождения провинции Дейр-эз-Зор, незаконно вывозя оттуда нефть в Ирак. Эта нефть поставлялась на экспорт в районе иракского Синджара. Свою долю от ее реализации получали даже боевики «Исламского государства», якобы лишившиеся прямого контроля над месторождениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.