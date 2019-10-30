Провокация курдов с «химатакой» в Сирии повторяет сценарий с фейками в Восточной Гуте

Москва, 30 октября. Публицист Анатолий Вассерман считает обвинения курдов в адрес Турции о якобы применении белого фосфора при операции в Сирии провокацией, направленной на президента США Дональда Трампа.

Ранее в Конгрессе США председатель исполкома «Сирийского демократического совета» (SDC, политическое крыло SDF, «Сирийских демократических сил») Ильхам Ахмед заявила о якобы использовании Турцией белого фосфора в ходе операции «Источник мира».

Комментируя обвинения, турецкий посол в Москве Мехмет Самсар подчеркнул, что все заявления Ахмед ложь и очередная дезинформация, распространяемая террористами. ОЗХО сообщила, что расследование по этим сообщениям ввиду неподтвержденности их правдоподобности отсутствует.

Фактически курды применили американскую схему по созданию фейков о химических атаках, отработанную, в частности, в Восточной Гуте. Вассерман в интервью журналу «Слово и Дело» выразил уверенность, что обвинения в адрес Турции направлены не против Анкары, а против Трампа. Причем эту провокацию подготовили внутриполитические оппоненты главы Белого дома.

Вассерман напомнил, что белый фосфор относится не к категории химического, а зажигательного оружия. И запрещен он именно как зажигательное оружие, применение которого наносит крайне тяжелые последствия для его жертв.

«Когда упоминается Конгресс США, сразу вспоминается фраза «в ставке Гитлера все малахольные»… Я не думаю, что туркам с военной точки зрения было необходимо применять это зажигательное оружие. Скорее всего (заявление в Конгрессе), это была попытка провокации, причем направленной не столько против Турции, сколько против президента Трампа, которого сейчас его политические противники со страшной силой кроют за то, что он не захотел идти на прямое военное столкновение с партнером по НАТО», — выразил мнение Вассерман.

По словам публициста, голословные обвинения могут иметь серьезные последствия, поскольку в США «то, что хоть один раз «ляпнуто» любым остолопом может быть раскручено так же, как если бы это была непреложная и очевидная истина».

«Поэтому все зависит от того, насколько понадобится демократической партии подмочить репутацию Трампа еще и через Турцию», — резюмировал он.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира» против вооруженных курдских формирований, которые ранее под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части Сирии, передавал RT. Курдские террористы также оказывали давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. Исторический документ регламентировал патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов.

Во вторник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные условиями меморандума.

1 Организация запрещена на территории РФ.