США остаются в Сирии воровать нефть, и Трамп этого даже не скрывает

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) изучил, как Соединенные Штаты обкатывают новый метод захвата чужих ресурсов. Такой наглости мир еще не знал.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что сохранение военных США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» – это лишь предлог. Дипломат сказал, что эксплуатация сирийских природных ресурсов без согласия Дамаска незаконна. А намерения Вашингтона Лавров назвал «аррогантными» (надменными, напыщенными). Спрашивается, от кого американцы собрались защищать сирийскую нефть? И неужели сирийцы, восемь лет борющиеся против боевиков со всего мира, неспособны сами за себя постоять?

«Что касается действий США в Сирии, то, конечно же, эти действия являются противоречащими международному праву, — сказал глава российской дипломатии. — США и участники коалиции, которую США возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР».

Чего хочет Трамп

По словам экспертов, главная особенность нынешнего президента США в том, что он в первую очередь бизнесмен и шоумен, и только во вторую – политик. Дональд Трамп любит эпатировать публику, удивлять ее внезапностью и неформатностью своих поступков.

Чего стоит одна его страница в Twitter, которую он превратил в чуть ли не главный источник политической информации.

К тому же, Трамп действительно выполнил многие обещания, данные американцам во время предвыборной кампании. И чаще всего делал это ярко и по-трамповски эксцентрично.

Вот только когда речь заходит об основополагающих механизмах функционирования американской политики, решения Дональда Трампа мало чем отличаются от решений его предшественников.

Традиционный предвыборный боевик

Начнем с того, что Трампу надо переизбираться. Голосование близко, а значит нужно что-то демонстрировать электорату. Ну а зачем изобретать велосипед, когда есть давно и успешно отработанная схема: берешь и уничтожаешь самого опасного в мире злодея. Прямо как в комиксах, чтобы народу было понятнее.

Вспомните, что случилось с лидером «Аль-Каиды»1 Усамой бен Ладеном, чуть больше чем за год до президентских выборов 2012-го. То же самое произошло на днях с главарем террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакром аль-Багдади. Обоих, по сути, и создали лишь для того, чтобы, выжав из них по-максимуму, красиво прикончить аккурат к главному политическому событию в стране.

Наконец, не поменялись и цели США на Ближнем –Востоке.

Кому война, а кому бизнес

Очевидно, что ИГИЛ1 американцев волнует меньше всего. Если уж на то пошло, то по Сирии кроме «исламских государей» бегает огромное количество вооруженных мужчин с пышными бородами из не менее радикальных группировок, только без претензии на Халифат. Но это никого не волнует. Более того, те из них, кто помимо бород носит белые каски, получают от Трампа 4,5 миллиона долларов. Думаете, много? На самом деле ничто по сравнению с тем, сколько Штаты зарабатывают на незаконной продаже сирийской нефти.

И это отнюдь не конспирология. Об этом недавно заявил лично президент Соединенных Штатов Америки:

«Я хочу вернуть наших солдат домой, но я хочу и нефть. Я же гражданский, я не понимаю, зачем война в Ираке вообще была нужна. Если мои люди идут в Ирак — то пусть хотя бы оставят себе нефть. Но они [предшественники] ведь не оставили, — сказал Трамп. — Борьба Сирии и Турции очень древняя. Это опасно. Я не хочу, чтобы 2000 моих парней и девчонок погибли. Но я защищу нефть».

То есть если у вас когда-нибудь стащат бумажник, вспомните слова американского лидера и не расстраивайтесь. Скорее всего, вор просто хотел защитить ваш семейный бюджет.

Ну а если серьезно, то США фактически установили в Сирии оккупационный режим. Под видом борьбы с международным терроризмом. При этом в качестве результата этой борьбы Вашингтон демонстрирует исключительно символические победы – «освобождение» города Ракка. Или ликвидация лидера ИГ1. Главное поярче заявить о своих заслугах. При этом за первый год активных бомбардировок сирийских городов (с 2014 по 2015 год) коалиция под командованием США совершенно не ослабила боевиков. Ситуация в стране к моменту начала российской военной кампании была катастрофической. И качественно она изменилась только в последующие годы, когда в Сирии активно работали ВКС РФ.

Вернемся к нефти

Итак, американские войска по-прежнему остаются в Сирии. Для чего – пояснили в Минобороны России:

«То, чем сейчас занимается Вашингтон, — захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, — международным государственным бандитизмом. Настоящая причина этой незаконной деятельности США в Сирии лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом. Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ в Заевфратье, под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США. Кстати, и сама добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями. А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США. С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов».

К слову, на караван не обязательно нападать, чтобы спровоцировать агрессию США. Так, американские солдаты атаковали сирийских журналистов, готовивших расследование об участии Штатов в контрабанде нефти. По словам репортера, это произошло рядом с одним из нефтяных конвоев. Машину журналистов просто столкнул с дороги американский БТР, охранявший цистерны.

Дальше больше

Президент Трамп идет вразнос и заявляет, что компания ExxonMobil или одна из других «великих американских энергетических компаний» займется добычей сирийской нефти. Великие корпорации от комментариев пока воздерживаются, потому что одно дело, когда похищение нефти у сирийцев попадает под объектив камеры смартфона (ранее в Сети было опубликовано видео, на котором колонна американских нефтевозов вывозит нефть из Дейр-эз-Зора), и совсем другое, когда об этом официально на весь мир заявляет президент США.

Итого

Соединенные Штаты создают опаснейший прецедент. Теперь им не нужен предлог для того, чтобы вторгнуться в страну и начать обдирать ее население. Им больше не нужны пробирки с биологическим оружием и даже формальный повод типа фейка о химической атаке, сфотографированной «Белыми касками». Достаточно просто нестабильной ситуации в стране. Ну или нестабильной по мнению Штатов. И все, встречайте доблестных американских солдат, которые будут «охранять» ваши нефть и газ. Не бесплатно, разумеется.

И нет никаких гарантий, что США остановятся.

1 Организация запрещена на территории РФ.