Россия и Турция приступят к патрулированию пограничной зоны в Сирии после досрочного отхода курдов

Анкара, 29 октября. Россия и Турция готовы приступить к совместному патрулированию сирийско-турецкой границы после недавнего отхода бандформирований курдов. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Наши переговоры с США и Россией [по Сирии] продолжаются», — заявил турецкий министр телеканалу NTV.

Как подчеркнул Акар, Россия предоставила Турции всю необходимую информацию, а также координировала действия.

«Нашей целью является [создание] зоны безопасности глубиной 30 км [вглубь Сирии] протяженностью 440 км», — напомнил глава оборонного ведомства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных подразделений курдских боевиков из зоны безопасности в северо-восточной части Сирии был завершен досрочно.

Напомним, 9 октября ВС Турции начали в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», которая проводится против вооруженных курдских формирований, под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 занявших территории в восточной части Сирии. Курдские террористы также оказывали давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.