Беглов объявил об открытии памятника жителям блокадного Ленинграда в Иерусалиме

Санкт-Петербург, 29 октября. На встрече с представителями консульского корпуса, аккредитованными в Петербурге, губернатор города Александр Беглов объявил об открытии в Иерусалиме памятника в честь героев и жителей блокадного Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, Беглов на собрании с представителями консульского корпуса, аккредитованными в Петербурге, заявил, что в Иерусалиме откроют обелиск в память о жителях блокадного Ленинграда и тех, кто до конца сражался за его освобождение.

Глава города напомнил, что 27 января во многих зарубежных странах прошло празднование 75-летия освобождения Ленинграда от фашистских войск. Акции прошли в Берлине, Гамбурге, Вашингтоне, Таллине, Риге, Минске, Канаде, Ливане, на Кипре, в Греции, Китае, в Киргизии и Армении.

В конце сентября градоначальник открыл в «Севкабель Порту» панораму, посвященную Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. Трехмерная панорама «Память говорит. Дорога через войну» является уникальным проектом. Она позволяет зрителю пройти путь солдата от родного дома до Берлина. По словам Александра Беглова, эта выставка очень важна для молодого поколения.

6 сентября состоялось открытие обновленной экспозиции в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Беглов сообщил тогда, что в будущем площади музея будут расширены.