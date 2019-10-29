Украинские неонацисты приказали Зеленскому «Ни шагу назад!»

Вечером 29 октября, как только стало известно о начале разведения войск в Донбассе, киевские радикалы провели под офисом президента экстренную акцию под лозунгом «Ни шагу назад!». Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Радикалы подошли к экстренной акции весьма основательно. Во-первых, им удалось собрать не менее 350 человек. Во-вторых, они уставили «майданными» палатками едва ли не все пространство перед входом в офис президента. В-третьих, они установили стол с бойлером, с которого раздавали участникам горячий чай и даже пирожки (в этот день в Киеве резко похолодало). Едва собравшись, они начали скандировать «Нет капитуляции!» и «Это отступление, а не отведение!».

Кроме того, лидеры националистов сделали несколько заявлений. Они пообещали инициировать против власти уголовное дело по факту разведения войск в Золотом. А также сообщили, что в течение двух дней презентуют свою, «реально украинскую» программу установления мира в Донбассе.

Также на митинге раздали «желтые карточки», которые пришедшие символически предъявили Зеленскому – как провинившемуся игроку в футболе.

На акции, которая продолжалась ровно час, выступили представители «ветеранов АТО», радикальных движений «Правый сектор»1 (запрещено в РФ) и «Свобода», а также депутат-инвалид от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич.

Смысл речей ораторов сводился примерно к следующему – пытаясь выйти на переговоры с Владимиром Путиным, глава государства предает интересы страны. Никакого затишья в Донбассе нет, уверены националисты, а командование и офицеры ВСУ в этом плане нагло обманывают всех. Еще один постулат митинга – никаких переговоров с Россией быть не может, «все равно Москва нас обманет».

Помимо традиционных речевок типа «Слава нации, смерть ворогам!», радикалы периодически принимались скандировать «Земля – лох!» и «Землю – геть!» Ознаменовался митинг и забавным инцидентом – когда в конце акции часть радикалов попытались поджечь файеры, из-за ветра всю толпу тут же заволокло цветным дымом. Это заставило националистов вдоволь покашлять, и они потребовали затушить файера.

Закончилась акция хоровым пением гимна Украины, а затем радикалы пообещали провести 21 ноября новый многотысячный «Штайнмайер-майдан».

«В день годовщины начала Революции гидности мы покажем Зеленскому и красную карточку!», — пообещали лидеры националистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.