Трамп опубликовал фото пса, якобы участвовавшего в «ликвидации» главаря ИГ

Вашингтон, 29 октября. Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию служебного пса, который якобы принимал участие в «операции по уничтожению» главаря террористической организации ИГ1 (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Пес будто бы пострадал во время «операции», однако сейчас выздоравливает. Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, опубликовал в своем Twitter фотографию пса, похвалив его за «хорошую работу».

Изначально Милли заявил, что американские военные не собираются сообщать кличку пса или показывать его фото. Как объяснил американский военачальник, таким образом Пентагон «защищает его личную информацию».

«Мы рассекретили фотографию прекрасного пса (имя не раскрывается), который проделал столь хорошую работу при захвате и ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади», — написал Трамп в Twitter.

Напомним, по официальной версии Вашингтона, останки «террориста №1» Усамы бен Ладена, который был лидером запрещенной в России группировки «Аль-Каида»1, также были захоронены в Аравийском море в 2011 году. С тех пор убедительных доказательств этого факта также не было представлено общественности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, лидер террористов «умер не как герой, а как трус». Достоверность сообщения вызывает обоснованные сомнения у экспертного сообщества. В министерстве обороны России отметили, что не располагают доказательствами ликвидации аль-Багдади. Сомнения в достоверности сообщаемой США информации выразили и в ООН, подчеркнув, что не в состоянии подтвердить слухи о «ликвидации» главаря ИГ.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

1 Организация запрещена на территории РФ.