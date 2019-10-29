Экс-посол РФ в Германии Владимир Гринин рассказал о близости русских и немцев. ФАН-ТВ

Экс-посол РФ в Германии, председатель попечительского совета Международной общественной организации «Россия — Германия» Владимир Гринин в ходе ежегодной конференции «Зиновьевские чтения» рассказал об отношениях русского и немецкого народов.

«Конечно, русских можно сравнивать с другими, и я это мог делать по одной простой причине — я работал и в некоторых других странах: в Австрии, в Финляндии, в Польше и так далее. И там тоже были люди, которые очень близки к нам, которые очень по-хорошему к нам относятся. Но именно в Германии я открыл такую особенность национального характера, которая проявлялась в такой ментальной близости к нам, к русским», — поделился Гринин.

Политик особенно подчеркнул историческую давность такого отношения. Гринин привел пример Петра I, памятник которому по сей день стоит в немецком городе Бад-Пирмонт, а также напомнил про немецкое происхождение Екатерины Великой.

Завершая речь, дипломат выразил надежду, что эта ментальная близость наших народов поможет нам наладить, в том числе и политическое восприятие друг друга.

Напомним, Международная научная конференция «Зиновьевские чтения» проходит ежегодно на экспертной площадке МИА «Россия сегодня», начиная с 2007 года.