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30 ОКТЯБРЯ 2019
Глава Вологодской области рассказал о возрождении народных вече
Губернатор Олег Кувшинников — о развитии области, селфи в Сети, «понаехавших» москвичах и переменах в жизни главного Деда Мороза страны
В Вологодской области стартовала вторая волна градостроительных советов, где жители сами распределяют бюджетные средства, в том числе на реализацию нацпроектов. Уникальная для России инициатива уже доказала свою эффективность и может быть тиражирована на другие регионы, убежден губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей глава региона, избранный в сентябре этого года на второй срок, рассказал о планах работы после победы на выборах.
— Олег Александрович, пусть запоздало, но все-таки поздравляем вас с избранием на второй срок. Среди всех избранных в этом году глав регионов вы — один из самых опытных. Приятно это сознавать?

— Разумеется. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, Администрацию президента и полномочного представителя Президента РФ (в Северо-Западном федеральном округе. — Прим. ФАН), которые поддержали мою кандидатуру для участия в выборах.

Из 19 губернаторов, которые присутствовали недавно в Кремле на встрече с президентом (состоявшееся 9 октября общение Владимира Путина с губернаторами, избранными по итогам единого дня голосования 8 сентября 2019 года. — Прим. ФАН), 16 — это временно исполняющие и новые главы регионов, и только трое — те, кто пошел на второй срок. Это Андрей Иванович Бочаров из Волгоградской области, Владимир Владимирович Владимиров из Ставропольского края и я.

Это огромный кредит доверия, который я и моя команда, безусловно, должны будем оправдать.

— А с новичками в губернаторском корпусе готовы поделиться опытом? Или среди глав регионов присутствует элемент соперничества?

— Конечно, готов! Никакого соперничества нет. Мы все коллеги, и полномочный представитель президента по Северо-Западному округу регулярно собирает нас, чтобы рассмотреть лучшие практики, обменяться опытом. На федеральном уровне этот вопрос мониторит Агентство стратегических инициатив. У меня дружеские отношения со многими губернаторами.
Но такое радикальное обновление корпуса — это, конечно, вызов для тех регионов, куда пришли новые руководители. Многие из них не с этих территорий, поэтому им нужно будет вникнуть в особенности региона, посмотреть на внутриэлитное взаимодействие. Все это очень сложная коммуникативная работа, которую необходимо пройти новым губернаторам.
Мне, конечно, проще: я коренной вологжанин, всю жизнь прожил в Вологодской области, никуда не выезжал — только в Армии служить»,
— говорит глава Вологодской области.
Прошел путь от рабочего до руководителя крупного предприятия (социально-бытовой комплекс ОАО «Северсталь». — Прим. ФАН), мэра Череповца, губернатора — исколесил всю область вдоль и поперек.

— Окончание вашего нынешнего губернаторского срока совпадает с периодом реализации национальных проектов. Вы видите для себя в этом дополнительный вызов?

— Да, 2024-й год очень важен для всей страны, потому что это год выборов президента, год окончания реализации национальных проектов по президентскому указу №204 и год окончания моих полномочий как действующего губернатора. Поэтому моя задача сейчас — реализовать все намеченные планы и ту масштабную программу, которую я озвучил в ходе избирательной кампании перед вологжанами.

Это развитие инфраструктуры, которое касается и дорожной сети, и здравоохранения, и образования. Это национальные проекты, которые декомпозированы до 52 региональных проектов — я лично их курирую, еженедельно заслушиваю отчеты об их выполнении. Это очень важно, когда губернатор лично контролирует процесс реализации мероприятий.

На эти цели выделено 100 миллиардов рублей — беспрецедентный объем средств, которые уже забюджетированы в трехлетнем бюджете на 2020-й, 2021-й, 2022-й год. Все поручения президента и мои предвыборные обещания уже «зашиты» в государственные программы развития нашего региона и, безусловно, будут реализованы.
— Какие задачи станут для вас приоритетными на этот период?

— Главное, к чему нужно стремиться, — это улучшение качества жизни. И второе — это, конечно, задача развития страны, и Вологодской области в частности, в рамках майских указов президента.

Важно то, о чем говорил наш президент: слышать людей, не прятаться от них в кабинетах, «ходить по земле» и решать вопросы здесь и сейчас в режиме реального времени, в том числе через социальные сети, через прямой контакт, через онлайн-общение с людьми. Пока сам «не пощупаешь», никогда не придут в голову мысли, как можно изменить ситуацию.

Именно поэтому я изобрел такой проект, как градостроительные советы. Это новая форма взаимодействия власти и людей, которая позволяет нам вместе принимать решения по развитию территорий.
Мы собираем большие сельские сходы, и люди голосуют за принятие того или иного решения: строить мост или объездную дорогу, ледовый дворец или бассейн, капитально отремонтировать дом культуры или библиотеку»,
— говорит глава Вологодской области.
— И люди приходят на эти советы?

— Да, люди идут, как на концерт Филиппа Киркорова (смеется). Им это очень интересно: они же обсуждают развитие собственного села или города — горячо выступают, иногда спорят, предлагают альтернативные варианты.

Допустим, я выделяю 100 миллионов рублей на реконструкцию дорожной сети Кичменгского Городка. Предлагаю проголосовать: какие улицы необходимо отремонтировать в первую очередь? Сразу начинается обсуждение. Представляете, какой в зале начинается шум?
— Не дерутся?

— Да нет, не дерутся — голосуют. Договорились: три улицы, допустим, сделать в 2019 году, три улицы — в следующем, еще три — в 2021-м. Все, 100 миллионов разделили — голосуем. Проголосовали — в протокол. Это народное вече такое.

В 2017 году мы сбалансировали бюджет: шесть лет назад у нас была тяжелейшая ситуация по уровню госдолга, мы были в шаге от бюджетной катастрофы, — но сейчас у нас появился бюджет развития, и я поехал с градсоветами по всем районам области, провел 34 градсовета. По итогу было составлено 1200 поручений, а это 460 объектов капитального ремонта, реконструкции и строительства — около 40 миллиардов рублей расписаны на три года.

Вторая волна стартовала 17 октября этого года — мы начали по второму кругу спрашивать о том, что волнует жителей. Это практика, которая в Российской Федерации пока не тиражируется, но думаю, что скоро будет подхвачена и другими регионами.
О полутора миллионах просмотров и 60 000 подписчиков
— Помимо того что вы — один из самых опытных губернаторов в России сегодня, вы еще и вошли недавно в десятку самых упоминаемых в социальных сетях по версии «Медиалогии». Сложно было принять и освоить новые правила проявления публичности?

— Я не изобретал велосипед. Я прекрасно понимаю технологию, когда количество пожатых рук равняется количеству избирателей, которые отдают за тебя голос во время выборов. Это общепринятая мировая практика.
Я снимаю много фотографий, делаю селфи, сториз не только с людьми, но и с уникальными объектами Вологодской области, которые встречаю во время визитов в районы»,
— говорит глава Вологодской области.
Это вызывает большой интерес и укрепляет наш вологодский патриотизм, любовь к нашей малой родине.

Поэтому растет количество подписчиков: буквально пару недель назад я переступил порог в 60 000 подписчиков в сети «ВКонтакте». Я считаю, это большое достижение: все-таки государственные чиновники и высшие должностные лица региональной власти обычно не пользуются такой популярностью, как блогеры.

— Вы лично ведете свои страницы в социальных сетях? Удается находить для этого время?

— Я стараюсь быть максимально открытым, на личные вопросы отвечаю сам. А со стандартными, которые находятся в сфере полномочий органов местного самоуправления или отраслевого департамента, коллеги мне помогают. Кстати, я первым в стране изменил практику ответа на жалобы и обращения граждан. По закону чиновник должен ответить в течение 30 дней. Я ввел новые сроки ответа через мою онлайн-приемную — не более трех суток.
И я продолжаю активно ездить, выкладывать сториз, в том числе из личной жизни — со своими детьми, внучкой, родителями. Может быть, не всем это нравится, но я человек публичный и не вижу ничего криминального в том, чтобы делиться абсолютно искренними эмоциями со своими подписчиками.
Люди хотят видеть человека, который дышит с ними одним воздухом, ездит на работу без мигалок, без сопровождения, по выходным копает грядки или ходит в лес»,
— говорит глава Вологодской области.
— Следите за комментариями, «лайками»?

— А как же, конечно.

— Вы упомянули, что не всем нравится то, что вы выкладываете в социальных сетях. Вас расстраивают негативные комментарии, высказывания так называемых хейтеров?

— Я уже опытный политик и достаточно стрессоустойчив. Конечно, я все читаю, потому что должен получать обратную связь. Но я научился отделять конструктивную критику от оголтелой, циничной клеветы и лжи. Я никогда на это не реагирую. Но если кто-то переходит на личности, с такими подписчиками я стараюсь больше не общаться — их, кстати, немного, а те что есть, как правило, пишут с фейковых аккаунтов. К конструктивной критике я прислушиваюсь всегда.

— А свой видеоблог на YouTube не думали начать вести?

— Можно, конечно, попробовать. Но пока предпочитаю Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Уже полгода как провожу прямые эфиры «ПоОКаем в сети» — раз в две недели, вечером по полчаса общаюсь с подписчиками тет-а-тет. Позади — 13 выпусков, более полутора миллионов просмотров.

Мне кажется, это интересная форма взаимодействия. Я-то думал, что от эфира к эфиру интерес к такому общению будет снижаться, а он наоборот растет.

— Сами кого-то успеваете читать?

— У меня очень много друзей среди губернаторов, политиков. Разумеется, подписан на родственников, друзей и знакомых из разных периодов жизни. Лента длинная, и я ее читаю, может быть, не в полном объеме, но выхватываю то, что мне интересно, лайкаю, делаю репосты.
О нацпроектах и секретах долголетия
— Если говорить о национальных проектах в Вологодской области, каким конкретно направлениям и мероприятиям в первую очередь будет уделяться внимание?

— Самый масштабный проект — это «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На него выделено почти 40 миллиардов рублей. На эти средства будет капитально отремонтировано порядка 2500 км дорог. Мы доведем до нормативного состояния 40,6% дорог в регионе (сейчас 29,9%), а в двух городских агломерациях — Вологодской и Череповецкой — до 85%. Также до 2024 года мы выделяем более 15 миллиардов на содержание дорог. Таких средств в «Дорожный фонд» Вологодской области не поступало никогда.

Второй проект — «Демография». За последние восемь лет мы построили 20 дошкольных учреждений, капитально отремонтировали и реконструировали более 50. В планах до 2022 года — открыть еще восемь новых детских садов, это свыше двух тысяч дополнительных мест.
По проекту «Образование» с 2012 года мы построили пять новых школ и в ближайшие три года откроем еще две. Кроме того, в регионе запланировано создание крупнейших технопарков. В Вологде и Череповце уже открыты кванториумы, на очереди — Великий Устюг. До конца года в областной столице откроется центр поддержки одаренных детей «Импульс» по модели образовательного центра «Сириус».

Очень важен для нас проект «Здравоохранение». Задача, которую мы ставим перед собой, — народосбережение.
Я четко понимаю, что только устойчивый демографический прирост населения дает прирост валового регионального продукта. Невозможно строить инновационную развитую экономику с убывающим населением»,
— говорит глава Вологодской области.
Мы первыми в стране утвердили стратегию развития региона до 2030 года не как экономическую модель, а как стратегию, направленную именно на народосбережение. Это уже реализуется. И мы видим, как снижается смертность от различных причин, увеличивается количество многодетных семей, растет средняя продолжительность жизни. Мы установили рекорд — 72 года, такого у нас не было никогда, и мы на этом не остановимся.

— Целевого показателя в 80 лет по средней ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году, как обозначил президент, достигнете?

— Цель — 80 лет — поставлена в целом всем регионам Российской Федерации. Понятно, что в разных регионах ситуация разная. Мы все-таки Русский Север — у нас условия для жизни тяжелее, чем в Средней полосе и на юге страны. Это суровые зимы, неустойчивый климат, перепады температур от +30 до -40 градусов.

В регионах Русского Севера добиться показателя в 80 лет будет сложно, но я считаю, что в целом по стране эта цифра достижима. И мы будем стремиться к тому, чтобы Вологодская область показывала устойчивый рост средней продолжительности жизни. Я думаю, что к 2024 году мы выйдем на параметры 76—78 лет, что в принципе даст возможность в целом по стране достичь 80 лет.

— В чем будет заключаться секрет вологодского долголетия?

— Мы прекрасно понимаем, что нам необходимо снизить смертность от всех видов причин. Поэтому мы запустили масштабную программу «Здоровье Вологодчины» — объем инвестиций более 7,5 миллиардов рублей. Это создание сети первичных медицинских центров: ФАПов, районных больниц, — оснащение их современным оборудованием.
Самое главное — обеспечить доступность первичной медицинской помощи для населения, где бы оно ни находилось, даже на отдаленных территориях. Мы в прошлом году закупили новый санитарный вертолет с медицинским модулем, создали в районных центрах взлетно-посадочные площадки, откуда эвакуируем экстренных больных в ведущие региональные клиники.

Сейчас закупаем диагностическое оборудование во все районные больницы для выявления заболеваний на ранних стадиях, потому что самая сложная статья затрат в современном российском здравоохранении — это лечение в стационаре. Наша задача — чтобы идти до стационара человеку было не нужно, чтобы он был вовремя профилактирован. Мы в два раза увеличили количество вологжан, которые проходят диспансерное обследование. Выявление болезни на ранней стадии — это практически 80% успеха в его лечении без доведения пациентов до стационара.

— Но ведь раннее выявление болезней — это больше вопрос квалификации врачей первичного звена…

— Да, это отдельная тема. Купить «железо», как я его называю, можно, но кто будет работать на этих суперсовременных томографах, маммографах и других аппаратах? В Вологодской области нет высшего учебного заведения по подготовке врачей, и ребята уезжают учиться в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль и Архангельск. Раньше, как правило, они редко когда возвращались. Поэтому в 2012 году мы усилили целевой набор.

Сначала присматриваемся к школьникам-старшеклассникам, которые планируют выбрать профессию врача. Потом подписываем с ними контракт и оплачиваем все годы обучения, в том числе в ординатуре. Дополнительно из областного бюджета ежемесячно доплачиваем 4 тысячи рублей к стипендии. Подписав контракт, молодой специалист обязан вернуться в тот район, откуда он уезжал учиться, и не менее трех лет отработать в местном лечебном учреждении.

Сейчас в рамках целевого набора у нас обучаются более 1000 ребят, 100—120 человек ежегодно возвращаются на малую родину. Думаю, что в течение 10 лет мы полностью решим кадровый вопрос в медицине.
О мигрантах, которым рады
— Позвольте вернуться к теме демографии. На одной из пресс-конференций вы говорили, что это приоритетное направление для вас. Удается решить проблему убыли населения в регионе?

— Буквально 25 лет назад, до пресловутой Перестройки, у нас первый ребенок в семье в среднем рождался в 21—22 года, сейчас — в 28 лет. И с каждым годом этот срок отодвигается.
Мы ввели систему мотивации к рождению детей. Запустили программу региональной льготной ипотеки — под 6—7%. Причем не только для семей, где рождается второй, третий или последующий ребенок, но и для семей с первым малышом. Такого в стране еще никто не придумал»,
— говорит глава Вологодской области.
В этом году мы пошли дальше и расширили действие ипотеки и на вторичное жилье. Многим семьям значительно проще его приобрести. Кроме того, мы запустили программы «С днем рождения, малыш!» — подарочные наборы родителям новорожденных, и «В первый раз в первый класс!» — на выпускном в детском саду каждый ребенок получает портфель с канцелярскими принадлежностями.

Для многодетных семей мы ввели «Земельный сертификат». У семей появилось право вместо земельного участка, который бесплатно в собственность выдает государство, получить деньги — сумму, эквивалентную средней кадастровой стоимости земли для ИЖС (10 соток), 223 400 рублей. А это — первый взнос по ипотеке и даже целый дом, если мы говорим про сельскую местность.
С многодетными семьями мы также заключаем социальные контракты. Выделяем деньги — 36 000 рублей в год — на ведение подсобного хозяйства, закупку инвентаря, запуск своего дела. Берем на социальное сопровождение семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетные.

Эти меры поддержки помогают стимулировать вологжан на создание традиционно больших семей. Так, за последние пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в 1,5 раза — до 17 тысяч.
— Но отрицательную динамику по численности населения пока не удалось переломить?

— К сожалению, если говорить о естественном приросте, пока нет. Сейчас Вологодская область, как и вся страна, скатилась в третью волну демографической ямы после Великой Отечественной войны. Мы видим, что количество женщин фертильного возраста, к великому сожалению, будет сокращаться еще лет пять.

Сейчас мы переламываем эту тенденцию за счет миграционного потока, для этого мы запустили несколько программ поддержки соотечественников. За последние три года более 2500 соотечественников из Ближнего зарубежья вернулись в Вологодскую область, и 1700 из них уже получили российское гражданство. Нам удалось в этом году переломить миграционный отток населения, по итогам этого года мы фиксируем приток.

— В одном из своих выступлений вы говорили, что одним из способов привлечения населения на территорию региона стала программа «Вологодский гектар», разработанная по аналогии с «Дальневосточным гектаром». На Дальнем Востоке этот проект выглядит оправданным — там огромное количество неосвоенной территории. А в Вологодской области хватит ли пустующих земель, чтобы обеспечить всех желающих?

— У нас более 500 тысяч гектаров земли не востребовано, а это земли пахотные, мелиорированные. Мы находимся в часе летного времени от Москвы и Санкт-Петербурга, всего 450 км до Москвы и 650 км — до Северной столицы. Мы географически расположены в очень уникальном месте: у нас Русский Север, природа привлекает даже жителей мегаполисов.
Я посмотрел на опыт «Дальневосточного гектара» и понял, что там есть некие недоработки, которые не дают эффективно и масштабно реализовать проект»,
— говорит глава Вологодской области.
— Какие недоработки?

— Там земля предоставляется в безвозмездное пользование, а мы землю предоставляем сразу в собственность. Даем подъемные — порядка 100 тысяч рублей тем, кто приезжает из других регионов на постоянное проживание в Вологодской области.

С 1 апреля этого года мы запустили эту программу. И сразу поняли, что интерес колоссальный: у нас уже порядка 400 заявок, в настоящее время предоставлено более 500 гектаров. По большинству участков, которые были зарезервированы заявителями на геоинформационной карте, сейчас идет оформление документов.

— То есть участки уже закончились?

— Участки уже заканчиваются, поэтому мы приняли решение о включении в программу еще трех районов Вологодской области. Сейчас как раз оцифрованы и заведены в геоинформационную карту еще порядка 1500 га.

Этим мы запускаем в сельхозоборот земли, которые не были востребованы, и привлекаем жителей других регионов, которые хотели бы переехать на Вологодчину, в том числе из крупных городов.

— А есть интерес у жителей мегаполисов? Есть те, кто «понаехал» не в Москву из региона, а, наоборот, из столицы — на Вологодчину?

— Да, конечно. Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, есть Казань и Владивосток. Очень много желающих с севера: Заполярье, Поморье — у нас условия жизни более благодатные, чем там.

— А жители зарубежных государств интересуются?

— Мы законодательно ограничили возможность участия в проекте: подать заявку имеют право только жители Российской Федерации. Если кто-то из Ближнего зарубежья желает получить участок, он может воспользоваться нашей программой поддержки соотечественников, получить «зеленый свет» на оформление российского гражданства, а уже потом заявиться и на «Вологодский гектар».
О российской металлургии и французских булках
— Вологодская область лидирует в Северо-Западном округе по уровню экспорта и в целом занимает неплохие позиции среди российских регионов. В условиях санкций как-то изменилась структура и объемы экспортных поставок?

— Россия, несмотря на санкции, очень глубоко интегрирована в экономику как Европы, так и Азии. Мы должны сохранять конкурентоспособность российской экономики — без экспортных поставок это сделать невозможно, мы будем безнадежно отставать. Я горжусь тем, что Вологодская область занимает 18-е место в стране по уровню экспорта — это более 4 миллиардов долларов США по итогам 2018 года. В 2019 году мы уже преодолели планку в 3 миллиарда долларов.
Объемы экспорта продукции растут не только в традиционных отраслях: металлургия, химия, — но это еще и продукция машиностроительных предприятий, подшипникового и оптико-механического заводов, лес и продукты его глубокой переработки: SB-панели, фанера, топливные брикеты и гранулы, индивидуальные жилые дома из клееного бруса. Ну, и, конечно, это вологодское масло, кружево, черная икра — 60% легальной черной икры в России производится у нас.

Мы поставляем нашу продукцию в страны Европы: Германию, Швецию и Финляндию, в США, в страны Южной Америки. 18-е место — это не потолок: я думаю, что мы можем войти в десятку лучших регионов по объему поставок на экспорт уникальных товаров.

— То есть на экспорте вологодской продукции в этих отраслях ни один из многочисленных витков санкций против России не сказался?

— Дело в том, что санкции как раз стимулируют развитие тех отраслей промышленности, которые ранее не работали в этом направлении. Какой смысл нам было производить такое огромное количество продовольствия, когда мы закупали его в странах Евросоюза?
Санкции дали нам уникальный шанс для развития собственных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Сейчас у нас своя экономика, которая обеспечивает продовольственную безопасность и экономическую независимость нашей страны»,
— говорит глава Вологодской области.
— Не так давно Череповец получил статус ТОСЭР — территории опережающего социально-экономического развития. Там начали появляться новые предприятия и целые отрасли с нуля, хотя он всегда был моногородом, жизнь которого строилась, по сути, вокруг металлургического комбината. Это тоже связано с санкциями?

— Моноструктурность экономики Череповца показала свою ущербность для его дальнейшего развития как промышленного центра. Металлургия — отрасль цикличная: есть взлеты, есть падения, кризисы перепроизводства, иногда закрывают рынки сбыта. И при падении производства резко сокращаются поступления в бюджетную систему.

В 2008 году это и произошло, поэтому мы разработали систему диверсификации экономики моногорода. В 2010 году появился первый индустриальный парк, тогда же правительство РФ выделило 1 миллиард рублей для создания ТОСЭР — это стало локомотивом роста для альтернативных отраслей промышленности.

Сегодня Череповец — успешно развивающийся промышленный центр, и я думаю, что в ближайшее время он покинет перечень моногородов одним из первых в стране. Сегодня в Череповце — 13 резидентов ТОСЭР, которые получают федеральные и региональные налоговые льготы. Это позволило дать толчок развитию машиностроения, глубокой деревообработки, производства электротехнической продукции и даже выпечки французских сортов хлеба.
— В этом году у вас открылся туристический маршрут как раз на Череповецком металлургическом комбинате. Есть ли уверенность в том, что промышленные цеха смогут конкурировать с вологодской архитектурой, монастырями, вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге?

— Вологодская область — стрелка русской истории, именно через нее проходили все волоковые пути, когда купцы везли товары с юга на север. Ведь до XVIII века у нас не было ворот на Балтику — выход на север проходил через наши вологодские реки: Вологду, Сухону, малую Северную Двину. Именно вдоль них начали строить первые монастыри.

Сегодня на территории региона — 3500 объектов культурного наследия, которые пользуются популярностью у туристов. Но этого нам показалось недостаточно, и мы начали развивать другие виды туризма: гастрономический, событийный, индустриальный.

Так в Череповце было принято решение построить галерею на самом крупном прокатном стане, который катает металл для наших газонефтепроводов, подводных кораблей и автомобилей. Интерес огромный, ведь увидеть изнутри горячее сердце металлургии практически невозможно, потому что это режимное, закрытое предприятие. В этом году накануне Дня металлурга мы открыли маршрут, и сегодня, чтобы по нему пройти, нужно записываться в очередь.
Иностранцы часто считают Россию страной, где нет развитой промышленности. Но когда они приходят и видят металлургические агрегаты, которых в мире единицы, — конечно, удивляются»,
— говорит глава Вологодской области.
После этого мы показываем им наше химическое производство, где также создан музей, завозим на предприятия по производству бисквитов и другой продукции, и они уезжают от нас счастливые.

— Узнавшие, что в России есть не только медведи.

— Не только медведи и монастыри, совершенно верно.
О месте, где живет Дед Мороз
— На недавней встрече с Владимиром Путиным вы обсуждали вотчину Деда Мороза и ее предстоящее расширение. Расскажите подробнее об этих изменениях.

— 20 лет назад было принято решение поселить самого любимого сказочного волшебника России у нас в регионе, под Великим Устюгом, где зимой температура опускается до –40. За это время проект прошел большой путь, количество посетителей выросло в сто раз — до 300 000 человек.

Это в девять раз больше, чем проживает в самом Великом Устюге, поэтому сейчас мы запустили программу развития туристического кластера в этом районе. Уже построен ледовый дворец «Мороз-Арена», реконструированы набережная Сухоны и центральная площадь в городе, развивается сеть предприятий гостиничного сервиса.

Разумеется, преобразования ждут и саму вотчину. Сегодня ее территория составляет всего 34 гектара — это очень мало. Мы приняли решение расширить ее до 150 гектаров, на которых появятся новые объекты показа, тематические парки, аттракционы, гостиницы, расширится филиал «Московского зоопарка».
Сейчас мы готовим проект нового дворца Деда Мороза, который за 20 лет уже морально устарел и в пиковые даты зимой не вмещает всех желающих»,
— говорит глава Вологодской области.
— И до него было сложно добраться…

— Да, из-за удаленности Великого Устюга от основных транспортных магистралей. Однако уже в следующем году мы передаем в федеральную собственность дорогу, которая соединяет Вологду и Великий Устюг, — это больше 400 км. Она будет отремонтирована за счет федерального бюджета — а это уже совершенно другое качество дорожного полотна.

Кроме того, при поддержке нашего президента началась реконструкция аэропортового комплекса в Великом Устюге. Удлинение взлетно-посадочной полосы с 1300 до 1800 метров и капитальный ремонт аэровокзала позволят принимать и обслуживать самолеты напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. И это будет совсем другая жизнь, совсем другой уровень инвестиционной и туристической привлекательности.

Впереди у вотчины — очень большие перспективы. Сейчас мы в поисках крупного федерального партнера, потому что 150 гектаров — это уже такой, знаете, проект, сравнимый по масштабу с финским Йоулупукки.

— Не помешают ли все эти планы работе комплекса в этом году, во время празднования Нового года-2020? Главный Дед Мороз России готов встречать гостей?

— Вотчина Деда Мороза будет работать в обычном режиме. Проводить работы, которые помешали бы туристам, не планируется. Единственный нюанс предстоящего сезона — у нас будет закрыт аэропорт. Его реконструкция завершится в конце лета следующего года.
Но в часе езды от Великого Устюга находится город Котлас — в местный аэропорт могут приземляться небольшие самолеты. Кроме того, мы договорились с РЖД, что в пик туристического сезона на родину Деда Мороза будут организованы железнодорожные туры выходного дня. Составы будут ходить из Москвы и Санкт-Петербурга.

Так что новогодняя сказка с главным волшебником страны начнется вовремя!
Беседовала Анна Клименко

Иллюстрации пресс-службы правительства Вологодской области
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