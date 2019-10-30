Глава Вологодской области рассказал о возрождении народных вече

Самое главное — обеспечить доступность первичной медицинской помощи для населения, где бы оно ни находилось, даже на отдаленных территориях. Мы в прошлом году закупили новый санитарный вертолет с медицинским модулем, создали в районных центрах взлетно-посадочные площадки, откуда эвакуируем экстренных больных в ведущие региональные клиники.



Сейчас закупаем диагностическое оборудование во все районные больницы для выявления заболеваний на ранних стадиях, потому что самая сложная статья затрат в современном российском здравоохранении — это лечение в стационаре. Наша задача — чтобы идти до стационара человеку было не нужно, чтобы он был вовремя профилактирован. Мы в два раза увеличили количество вологжан, которые проходят диспансерное обследование. Выявление болезни на ранней стадии — это практически 80% успеха в его лечении без доведения пациентов до стационара.



— Но ведь раннее выявление болезней — это больше вопрос квалификации врачей первичного звена…



— Да, это отдельная тема. Купить «железо», как я его называю, можно, но кто будет работать на этих суперсовременных томографах, маммографах и других аппаратах? В Вологодской области нет высшего учебного заведения по подготовке врачей, и ребята уезжают учиться в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль и Архангельск. Раньше, как правило, они редко когда возвращались. Поэтому в 2012 году мы усилили целевой набор.



Сначала присматриваемся к школьникам-старшеклассникам, которые планируют выбрать профессию врача. Потом подписываем с ними контракт и оплачиваем все годы обучения, в том числе в ординатуре. Дополнительно из областного бюджета ежемесячно доплачиваем 4 тысячи рублей к стипендии. Подписав контракт, молодой специалист обязан вернуться в тот район, откуда он уезжал учиться, и не менее трех лет отработать в местном лечебном учреждении.



Сейчас в рамках целевого набора у нас обучаются более 1000 ребят, 100—120 человек ежегодно возвращаются на малую родину. Думаю, что в течение 10 лет мы полностью решим кадровый вопрос в медицине.

