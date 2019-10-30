Глава Вологодской области рассказал о возрождении народных вече

— Следите за комментариями, «лайками»?
— А как же, конечно.
— Вы упомянули, что не всем нравится то, что вы выкладываете в социальных сетях. Вас расстраивают негативные комментарии, высказывания так называемых хейтеров?
— Я уже опытный политик и достаточно стрессоустойчив. Конечно, я все читаю, потому что должен получать обратную связь. Но я научился отделять конструктивную критику от оголтелой, циничной клеветы и лжи. Я никогда на это не реагирую. Но если кто-то переходит на личности, с такими подписчиками я стараюсь больше не общаться — их, кстати, немного, а те что есть, как правило, пишут с фейковых аккаунтов. К конструктивной критике я прислушиваюсь всегда.
— А свой видеоблог на YouTube не думали начать вести?
— Можно, конечно, попробовать. Но пока предпочитаю Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Уже полгода как провожу прямые эфиры «ПоОКаем в сети» — раз в две недели, вечером по полчаса общаюсь с подписчиками тет-а-тет. Позади — 13 выпусков, более полутора миллионов просмотров.
Мне кажется, это интересная форма взаимодействия. Я-то думал, что от эфира к эфиру интерес к такому общению будет снижаться, а он наоборот растет.
— Сами кого-то успеваете читать?
— У меня очень много друзей среди губернаторов, политиков. Разумеется, подписан на родственников, друзей и знакомых из разных периодов жизни. Лента длинная, и я ее читаю, может быть, не в полном объеме, но выхватываю то, что мне интересно, лайкаю, делаю репосты.