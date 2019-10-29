Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с вице-президентом Экваториальной Гвинеи

Москва, 29 октября. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры с вице-президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемой Обиангом Манге. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

В ходе переговоров глава Генштаба ВС РФ обсудил с вице-президентом Экваториальной Гвинеи вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности. Сегодняшние переговоры Валерия Герасимова и Обианг Мангу стали результатом договоренностей президентов России и Экваториальной Гвинеи, которые были достигнуты на полях саммита Россия - Африка в Сочи.

«В развитие этой встречи и по поручению министра обороны России готов обсудить с вами актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, представляющие взаимный интерес», — сказал Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ выразил благодарность вице-президенту Экваториальной Гвинеи за усилия властей страны в борьбе с терроризмом, а также высоко оценил роль Малабо в восстановлении стабильности в Африке. Кроме того, Герасимов отметил дружественный характер отношений между РФ и Экваториальной Гвинеей, выразив надежду, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему развитию отношений между странами.

«Надеюсь, что визит в Россию вашей делегации будет способствовать дальнейшему всестороннему развитию отношений между нашими странами и оборонными ведомствами», — отметил Герасимов.

В свою очередь вице-президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил российскую сторону за теплый прием, выразив уверенность, что сегодняшняя встреча станет весомым шагом на пути развития двусторонних отношений между Россией и Экваториальной Гвинеей.