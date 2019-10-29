Ученики Бориса Эйфмана с восторгом отзываются о Детском театре танца. ФАН-ТВ

Пресс-показ новой площадки Театра танца Академии Бориса Эйфмана прошел 29 ноября в Петербурге. Балетмейстер рассказал, что благодаря правительству города, удалось осуществить мечту и создать в Петербурге такой замечательный комплекс.

Детский театр находится в одном здании с учебным корпусом. Потолки в стиле «открытое небо» — гордость Академии. Их можно увидеть в центральном холле, а также в нескольких хореографических классах. Да и в целом помещения спроектированы так, чтобы пропускать как можно больше естественного света, поскольку он создает пространство для творческих достижений. Ученики академии с восторгом воспринимают новые классы.

«По-моему это очень красивый зал, в нем хочется творить, создавать что-то интересное, самобытное. Балет — это искусство, которое заполняет тебя полностью изнутри, и заставляет тебя жить этим», — говорят Дмитрий Буевич и Николай Тимофеев, ученики 5–9 класса академии Бориса Эйфмана.

Новый театр танца включает в себя зрительный зал на 500 мест, гримерные, репетиционные залы с новейшим оборудованием. Учебная сцена с декорациями и проекцией ничем не уступают современному взрослому театру.

«Когда дети впервые увидели театр и сцену, они просто были до слез тронуты и хотели там остаться навсегда», — говорит Борис Эйфман, художественный руководитель Академии танца Бориса Эйфмана.

Официальное открытие театра состоится 16 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского Международного культурного форума. Также у художественного руководителя Детского театра глобальные планы на следующий год: силами учеников академии планируется поставить спектакль «Сильфида», а к новому году будет показан балет «Пиноккио», который сделан специально для Академии танца.