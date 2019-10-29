РФ готова к любому развитию событий в случае размещения американских РСМД в Европе

Москва, 29 октября. Москва наблюдает за тем, как Вашингтон развивает разработку крылатых ракет, это вызывает опасения. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, подчеркнув, что в случае размещения американских ракет на территории Европы, Россия готова к любому варианту развития событий.

Грушко уточнил, что США в настоящее время «разворачивают программу по производству крылатых ракет с использованием пусковых установок MK-41». Данный факт вызывает серьезную озабоченность Москвы. По его словам, на сегодняшний день 24 установки находятся в Румынии, еще 48 установок в 2020 году будут размещены в Польше.

Грушко добавил, что миролюбивые заявления США по данному вопросу не вызывают доверия.

«Мы должны быть готовы к любому развитию событий, тем более что США анонсировали на следующий год испытания баллистических ракет, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. — У нас военно-технические заделы для того, чтобы быть готовыми к любым поворотам ситуации в этой сфере».

По словам замминистра, намерение Штатов разместить РСМД «в пределах досягаемости российской территории» уже не секрет. И это имеет большое значение для Москвы.

Грушко призвал все страны, не готовые размещать у себя американские РСМД, откликнутся на российское предложение о моратории.

В начале 2019 года Вашингтон заявил о готовности в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в якобы его нарушении. 2 августа действие договора было остановлено. Москва неоднократно подчеркивала, что все обвинения со стороны США остаются голословными, а Россия неукоснительно соблюдала условия договора.

Как сообщала «Газета.ру», министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что настоящая причина выхода США из ДРСМД состоит в стремлении Вашингтона сдерживать Россию и Китай, увеличивающие свою военную мощь.

Позднее президент России Владимир Путин направил в ряд государств, а также в различные международные организации послание с предложением ограничить развертывание ракет средней и меньшей дальности. США сочли «не заслуживающим внимания» предложение России о введении моратория на размещение РСМД.

На прошлой неделе заместитель постоянного представителя России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США, передавал RT.