Бельгийские летчики похвастались, что сопровождали российский Су-35

Брюссель, 29 октября. Бельгийские военные летчики сообщили в социальных сетях, что им удалось сопроводить в Балтийском регионе российские самолеты, в том числе «мощный» Су-35.

«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 «Фланкер», — говорится в сообщении ВВС Бельгии в Twitter.

Также ВВС Бельгии опубликовали снимок Су-35 в воздухе. Стоит отметить, что это не первый раз, когда бельгийские летчики хвастаются тем, что сопровождают российскую авиацию.

В октябре бельгийские летчики опубликовали кадры российского Су-34 в тепловизионном прицеле. При этом в сообщении бельгийских ВВС не уточняется, для чего они отслеживали полет российского Су-34.

Примечательно, что ВКС России выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границы других государств.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского, Желтого и Восточно-Китайского морей. В министерстве добавили, что в эскорт бомбардировщиков входили также истребители Су-35С и самолеты дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50, а на отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 ВВС Южной Кореи и F-2 ВВС Японии.