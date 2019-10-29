МИД РФ рассказал о тесном взаимодействии с Турцией по сирийскому меморандуму

Москва, 29 октября. Заместитель главы министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал ход выполнения меморандума по Сирии и курдам, подписанного ранее Турцией и Россией в Сочи. По его словам, Москва удовлетворена развитием событий.

«Меморандум выполняется, налажено самое тесное взаимодействие как на земле, так и по политическим каналам», — сказал Грушко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он подтвердил, что Москву устраивает ход выполнения подписанных договоренностей.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи в Сочи провели переговоры, сообщала «Газета.ру». После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о прекращении операции Анкары против курдов-террористов.

Президенты по итогам переговоров подписали меморандум о взаимопонимании. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут в течение 150 часов содействовать выводу курдских бандформирований.

Напомним, что операция против курдских радикалов под названием «Источник мира» была начата Турцией 9 октября этого года. Ее задачей стало вытеснение бандформирований курдов из приграничных с Турцией районов и создание там буферной зоны для расселения сирийских беженцев.