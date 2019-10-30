Сирия, 30 октября. Курдские боевики выдумали фейк о «трусах аль-Багдади» для оправдания Соединенных Штатов. ИГ1* атакует САА в Дейр-эз-Зоре. Боевики «Тахрир аш-Шам» разрушают бронетехнику сирийской армии в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли точечные удары по расположения боевиков «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Дейр-эз-Зоре зачистили тайник с оружием и отразили нападение боевиков ИГИЛ1, в Хасаке восстановили линии электропередач, в Латакии обстреливают укрепления джихадистов.

«Исламское государство1»: устроило засаду конвою сирийской армии на востоке Дейр-эз-Зора, подозревается в нападении на блокпост SDF.

Курдские вооруженные группировки: в Ракке отпустили из-под стражи двух журналистов, в Хасаке у Рас-аль-Айна обменялись ударами с турецкой армией и союзным ополчением, приписывают себе активное участие в «ликвидации» лидера «Исламского государства».

ВС Турции и союзные силы: сбили курдский беспилотник на севере Хасаки и отразили нападение курдских радикалов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, ранили несколько военнослужащих САА в Идлибе и в Латакии уничтожили два БТР.

Международная коалиция: направила подкрепление на восток Дейр-эз-Зора к нефтегазовым месторождениям, провела десантную высадку в Алеппо, арестовав семью иракцев в городе Джераблус.

Провинция Латакия

Как передает агентство Baladi News, в горных районах на северо-востоке провинции отмечались столкновения сил Сирийской арабской армии (САА) и радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» на высотах Курдских гор. По неподтвержденным данным, несколько военнослужащих сирийской армии были ранены в результате обстрела со стороны радикалов, укрывающихся в городе, при попытке штурма восточной окраины. По информации медиаресурсов, приближенных к боевикам, «Тахрир аш-Шам» также уничтожила бронированный автомобиль САА. Позже медиаресурсы оппозиции распространили сообщения сообщения об подрыве еще двух БТР.

Провинция Алеппо

Курдские боевики выдумали фейк о «трусах аль-Багдади» для оправдания Соединенных Штатов. Главарь «Демократических сил Сирии» (SDF) Мазлум Абди заявил утром журналистам, что американский спецназ якобы сумел ликвидировать лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, благодаря работе курдской разведки, как сообщает новостное агентство Baladi News. По словам Абди, курдский шпион сумел раздобыть «фрагмент нижнего белья и образец крови» аль-Багдади, благодаря которым было установлено его местонахождение.

Напомним, согласно заявлению президента США Дональда Трампа, ВВС США и бойцы спецназа якобы провели операцию по захвату террориста номер один в провинции Идлиб, однако, он совершил самоподрыв, не пожелав сдаться. До сих пор достоверность всех заявлений находится под большим вопросом, поскольку Штаты не предъявили никаких доказательств.

Мазлум Абди также утверждает, что не без помощи курдских разведчиков был якобы ликвидирован в Алеппо сподвижник аль-Багдади – эмир Абу Хассан аль-Мухаджир, также известный как «пресс-секретарь» ИГИЛ. В городе Джераблус вертолеты коалиции совершили еще одну десантную операцию и арестовали членов семьи из Ирака, обвиняемых в связи с террористами ИГ.

В поселке Сулук при взрыве бомбы, установленной в мотоцикл, пострадало два мирных жителя, как передает Twitter-канал. Накануне силами «внутренней безопасности» протурецкого ополчения был обезврежен заминированный мотоцикл и автомобиль. В установке бомб подозревают курдских радикалов SDF.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подкрепления военнослужащих США прибыли на восток провинции к нефтеносным полям, о чем сообщает новостной портал Step News. Ранее поступали сообщения о том, что из Северного Ирака обратно в Сирию были направлены 500 военнослужащих США. По заявлениям официального представителя Пентагона Марка Эспера, американские войска направлены туда для охраны нефтяных полей, оккупированных курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF).

Портал Ugarit Post сообщает, что группа боевиков «Исламского государства» сообщили нападение утром на конвой сирийской армии в районе пустыни Бадия у поселка Аль-Хор и у города Меядин. По неподтверждённым данным,пострадало несколько военнослужащих САА, после чего террористы скрылись обратно в пустыне. Официальные СМИ пока не подтверждают потерь в рядах правительственных сил.

Неизвестные боевики обстреляли контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселка Махимида, о чем также сообщает источник. Курдские радикалы предполагают, что за нападением на их блокпост также стоят террористы ИГИЛ.

В городе Аль-Курия инженерные подразделения САА зачистили сеть туннелей и подземный склад боеприпасов и медикаментов ИГ. Туннели проходят под жилыми кварталами и имеют несколько входов, которые были замаскированы. Саперы изъяли внушительный арсенал оружияи боеприпасов западного и израильского производства: минометы, ракетные снаряды, взрывные пояса, защитные маски, медикаменты.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в городе Аш-Шаджара неизвестные боевики открыли огонь по отставному полицейскому. Мужчина был серьезно ранен. Как стало известно источнику, пострадавший приходится братом главе муниципального собрания Аш-Шаджара, на жизнь которого покушались уже дважды. В провинции растет количество нападений на представителей власти и бывших членов «оппозиционных группировок, таких как «Южный фронт», которые пошли на перемирие с официальным Дамаском в 2018 году.

Провинция Идлиб

Как передала Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в районе гуманитарного «коридора» Абу-Духур отряд САА столкнулся с радикалами «Тахрир аш-Шам». Подконтрольные боевиками медиаресурсы сообщили, что в результате перестрелки пострадало несколько военнослужащих САА и наступление отрядов армии было отброшено к исходным позициям в район поселка Хирбет ан-Накус, Умм-ас-Сир и Кафр-Саджна.

Самолеты ВКС РФ совершили боевой вылет в район поселков Ар-Ракая, Маарет-Хурма и Кансафра, где нанесли точечные удары по опорным пунктам группировки и местам скопления джихадистов, как передает Twitter-канал Snab News. Одновременно с работой самолетов ВКС РФ на юге провинции отмечаются вылеты разведывательных беспилотников.

Провинция Ракка

Два курдских боевика были убиты взрывным устройством возле фермы Аль-Асадия. Twitter-канал Radio Al Kul передает, что также один член SDF был тяжело ранен, а другой убит в результате нападение неизвестного вооруженного боевика на их патруль в районе поселка Фатах.

Мирный житель погиб на мине, оставленной SDF в поселке Аль-Халауя, неподалеку от города Айн-Исса, как сообщает информагентство Masar Press Net. Минирование территорий перед отступлением - прием, используемый ранее боевиками «Исламского государства», у которых курдские радикалы переняли методы совершения диверсий.

Как передает новостное агентство Alk Habour 21, еще один из членов протурецкого ополчения подорвался на оставленной курдами мине в районе деревни Абда.

Курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) амнистировали двух журналистов. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), так называемые силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» выпустили сегодня на свободу Ахмеда Муса аль-Хашлума и Хасана Фаваза аль-Халила, двух гражданских активистов, которые были арестованы около двух месяцев назад в городе Ракка. В то же самое время курдские боевики арестовали Салаха аль-Ката, директора пресс-службы организации «Афак», и медиактивиста Эйаса Алаба, выдвинув против них обвинение в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства» и сотрудниками турецкой разведки. Компромат на журналистов предоставило администрации SDF Центральное разведывательное управление США.

Провинция Хасака

Курдские боевики сохраняли свою активность на севере провинции. Ночью группа боевиков SDF расположились на окраинах Тель-Тамр. К востоку от города Рас-аль-Айн радикалы вынудили жителей поселков Тель-Мухаммед и Араб-Хан покинуть свои дома, где они разбили свои военные посты. В Аль-Джавадии курдские радикалы также помешали въезду в поселок патрулю российской военной полиции.

Силы протурецкого ополчения заняли ряд поселков на востоке провинции: западный и восточный Ян-Тамр, Меркис-Харб, Абба, Тель-Байдар, Тель-Кортал, Мадаба, Баб-аль-Хара, Даудия и Аль-Макаса, как сообщает новостное агентство Halab Today TV. Близ Рас-аль-Айна ими был обезврежен беспилотник разведки SDF.

Как данным ТАСС, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон опроверг сообщение о том, что в районе городе Дербасия под обстрелом со стороны турецкой армии пострадали сотрудники российской военной полиции. Как передал представитель ЦПВС, пострадавших среди российских военнослужащих нет. Неустановленное устройство было взорвано рядом с бронеавтомобилями РФ. Наиболее вероятно, что подрыв был осуществлен с целью сорвать встречу военных России и Турции, однако, встреча с представителями турецкой стороны прошла в плановом режиме.

Отвод вооружённых подразделений SDF с территории, где должен быть создан коридор безопасности, был досрочно закончен. На территорию введены сирийские пограничники и российская военная полиция, о чем сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Усилия сирийских военнослужащих были восстановлены линии электропередач у города Хасака, как передает SANA. Пока из-за нагрузки на электросеть питание в жилые кварталы дают не сразу. Комитет по защите окружающей среды и муниципалитетов Хасаки сегодня с заявлением о нарушении работы водопроводных станций, которые питают этот район. Водоснабжение было повреждено, как и линии электропередачи, в ходе боевых действий курдских радикалов против сил турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.