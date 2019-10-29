США показали в Сирии, что могут безнаказанно вторгнуться в любую страну мира

Соединенные Штаты с помощью своих наймитов из курдских террористических организаций продолжают незаконную добычу и вывоз нефти из восточной Сирии. Грабительская политика США – о которой теперь без стеснения объявили президент Трамп и глава Пентагона Марк Эспер – привела к тяжелейшим последствиям в Сирии и может угрожать любой стране, которая располагает ценными природными ресурсами. Об угрозе, которую американская политика представляет для всего мира, читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Кража сирийской нефти

Судя по заявлениям высшего руководства США – например, президента Трампа и главы Пентагона Марка Эспера, — в Белом доме готовы пойти на любые нарушения международного законодательства и соглашений, чтобы продолжать оккупацию месторождений и нелегальный вывоз природных ресурсов Сирии. По словам Дональда Трампа, одна из крупнейших американских нефтяных компаний будет работать вместе с курдскими боевиками и «бывшими» террористами запрещенного в России «Исламского государства»1, чтобы ускорить разграбление нефтяных ресурсов независимой страны. Это могут быть компании ExxonMobil или Chevron, представители которых, впрочем, воздержались от комментариев.

Колонны автомобилей с краденой нефтью, между тем, неоднократно были замечены в Заевфратье.

В одном из выступлений Трамп утверждал, что некогда выступал против американского вторжения в Ирак – однако нефть оказалась гораздо важнее.

«Я хочу вернуть наших солдат домой, но я хочу и нефть. Я же гражданский, я не понимаю, зачем война в Ираке вообще была нужна. Если мои люди идут в Ирак — то пусть хотя бы оставят себе нефть. Но они [предшественники] ведь не оставили», – посетовал Трамп.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что готовы применить силу, чтобы удержать захваченную в Сирии нефть - американские военные протаранили автомобиль с сирийскими журналистами, которые засняли нефтевозы с краденой нефтью.

Президент Трамп открыто говорит и пишет о планах на сирийскую нефть.

«Мы взяли нефть под свой контроль! – объявил Трамп в одном из своих твитов. – Когда эти дураки-сектанты, которые неверно действовали на Ближнем Востоке на протяжении 20 лет спрашивают, что мы получаем от этой сделки, я просто отвечу: нефть»

....COMING HOME! We were supposed to be there for 30 days - That was 10 years ago. When these pundit fools who have called the Middle East wrong for 20 years ask what we are getting out of the deal, I simply say, THE OIL, AND WE ARE BRINGING OUR SOLDIERS BACK HOME, ISIS SECURED! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2019

На глазах у всего мира

Ранее арабское издание ArabiToday опубликовало видеозапись, которая наглядно свидетельствует о масштабах незаконного вывоза нефти из Сирии. Американский беспилотник, наблюдавший за продвижением колонны нефтевозов, заснял не менее 30 машин – а в общей сложности в колонне, как заявил курдский источник издания, через пустыню двигались 250–300 машин.

Впрочем, доказательств незаконного вывоза сирийской нефти хватает – Минобороны РФ заявило об этом совершенно ясно, представив данные российской космической разведки. Представители военного ведомства назвали действия США в Сирии международным государственным бандитизмом.

«Настоящая причина этой незаконной деятельности США в Сирии лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом, — подчеркнули в Минобороны РФ. — Доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета американских ЧВК и спецслужб США. С учетом того, что стоимость одного барреля сирийской контрабандной нефти составляет 38 долларов США, ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов».

«Сохранить нефть для курдских боевиков»

Напомним, силы коалиции во главе с США, обеспечив курдским боевикам авиационную и артиллерийскую поддержку, вместе с курдскими боевиками оккупировали нефтяные месторождения, договорившись с террористами ИГИЛ1 Сирии. Накачанные американским оружием курдские боевики — основная оккупационная сила США в Заевфратье – получили в свои руки нефтепромыслы, в развитие которых Дамаск вложил миллиарды долларов. Превратившись в оккупационные наземные войска для США, курдские боевики под американским руководством занимались разграблением нефтяных запасов, принадлежащих сирийскому народу, и параллельно устанавливали через «военные советы» оккупационный режим в Заевфратье.

«Присутствие ИГИЛ» в регионе Пентагон использует как повод для оккупации наиболее прибыльных нефтяных месторождений Сирии. Якобы против разрозненных «спящих ячеек» террористов американские военные планируют разместить на нефтяных полях – таких как «Аль-Омар», «Ат-Танак» и другие — полбатальона танков. Очевидно, что американские танки нужны оккупационным силам для борьбы с более сильным врагом.

«Американские войска останутся в этом стратегическом регионе для того, чтобы не допустить, чтобы ИГИЛ получило доступ к этим жизненно важным ресурсам. И мы обрушимся с многократно превосходящей военной силой на любую сторону, которая будет угрожать безопасности наших войск там», — объявил Марк Эспер в ходе пресс-конференции в Пентагоне.

На вопросы журналистов о том, будет ли миссия США заключаться в том, чтобы не пустить на нефтяные поля силы Дамаска или России, глава Пентагона ответил: «Если кратко – да, так же, как и сейчас».

Таким образом, глава Пентагона открыто говорит, что миссия Пентагона в Сирии состоит вовсе не в борьбе с ИГИЛ – куда важнее не дать Дамаску и его союзникам восстановить контроль над ресурсами страны. Грабеж США уже привел к топливному кризису в Сирии – и в Вашингтоне надеются, что дальнейшая оккупация позволит уничтожить экономическую базу Дамаска.

В обход своих же санкций

Американские военные и президент Трамп наплевали и на санкции, введенные США в отношении Сирии. Сирийская нефть вывозится из страны сотнями нефтевозов. Чтобы ускорить вывоз природных ресурсов, Пентагон вынужден был просить помощи нефтяных компаний США – которые в нарушение американских санкций поставляли оборудование и запчасти в Сирию. Однако Трамп куда больше заботило, чтоб курдские террористические группировки могли бы продолжать оккупацию.

«И мы что-то придумаем для курдов, чтобы у них были денежные средства. Возможно, мы обеспечим приход [в регион] одной из своих крупных нефтяных компаний, чтобы все было сделано надлежащим образом. У них [курдов] будет приток наличных средств, которого в настоящее время по существу нет, все воюют. Крупных запасов нефти в этом районе нет, но все воюют за то, что имеется», — добавил президент США.

США перестали скрывать свои цели

Президент Трамп и глава Пентагона Марк Эспер открыто называют цель США в Сирии – оккупацию и вывоз нефтяных ресурсов, считает военный эксперт Андрей Кошкин. И Сирия – не единственная страна, которая подверглась грабежу с помощью армии США.

«Если мы посмотрим на карту мира, на карту горячих точек, мы увидим, что везде, где есть месторождения нефти и соответствующие промыслы, — везде находятся базы США. Об этом много и активно говорили, но Штаты раньше не признавали, [что занимаются грабежом], и утверждали, что несут «принципы демократии и свободы личности». Теперь все маски сняты и в открытую президент США и руководитель Пентагона заявляют о том, что остаются в Сирии по одной простой причине – их не интересует ИГИЛ, которое спецслужбы США создавали и направляли против Башара Асада – они просто занимаются добычей нефти», — указал Кошкин.

Никогда, отметил политолог, Соединенные Штаты не вкладывались ни в какие конфликты, если не могли получить в результате такого конфликта прибыль больше, чем затраченные вложения. При этом полученные прибыли обычно идут в карман высокопоставленным представителям силовых структур и поддерживающих их организаций в истеблишменте США.

«То же самое с Сирией – они хотят находиться в Сирии ровно столько, сколько потребуется, чтобы незаконно выкачать всю нефть и реализовать ее на черных рынках. Им в этом помогают вооруженные группировки с весьма сомнительной репутацией», — подчеркнул военный эксперт.

Под угрозой – любая страна

Нет никаких правовых оснований не только для присутствия американских войск в Сирии, напомнил собеседник ФАН, но и для работы на сирийской почве американских нефтяных компаний. США продемонстрировали, что им наплевать на международное законодательство и сейчас уже ясно, что вторжению американцев, которые пришли грабить и убивать, может подвергнуться любая страна.

«Соединенные Штаты рассматривают каждое государство мира с точки зрения целесообразности развязывания конфликта. В Венесуэле, например, просто не получается пока. Любой стране может угрожать вторжение – и об этом уже знают все на Ближнем Востоке. Им приходится определяться – или «дружить», вкладывая деньги в экономику США, как это делает Саудовская Аравия, или же противостоять, как это делает Венесуэла», — указал военный эксперт.

По мнению Андрея Кошкина, на данный момент только формирование устойчивой структуры безопасности из независимых от США стран способно защитить государства от новых вторжений.

«Странам необходимо формирование системы стабилизации в пределах своих границ или же в регионе за счет более надежных держав. Многие сейчас обращаются за помощью к Российской Федерации. На Ближнем Востоке практически все убедились, в том числе даже друзья США, саудиты, в том, что Россия на сегодняшний день – надежный партнер, который выполняет свои обязательства эффективно, оперативно и надежно», — подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.