Генсек НАТО выступит перед депутатами Верховной рады 31 октября

Киев, 29 октября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед депутатами Верховной рады на пленарном заседании украинского парламента 31 октября. Об этом сообщил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Генсек НАТО посетит с визитом Украину и в рамках этого визита планируется выступление генсека НАТО на пленарном заседании Верховной Рады 31 октября», — пояснил Разумков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибудет на Украину с двухдневным визитом 30 октября. В первый день своего визита на Украину Столтенберг посетит морской порт Одессы, куда 29 октября зашла постоянная противоминная группа НАТО в составе четырех кораблей. Позднее генсек НАТО выступит с речью перед курсантами морской академии в Одессе. 31 октября Столтенберг проведет заседание комиссии НАТО — Украина в Киеве, в котором также примет участие украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, в декабре 2014 года после государственного переворота в Киеве украинский парламент принял закон об отмене внеблокового статуса Украины, а также законодательно закрепил намерение Киева получить статус полноправного члена НАТО. Кроме того, депутаты Рады внесли поправки в закон «О национальной безопасности», которые предполагают интеграцию Украины во все сферы Евросоюза, а также приобретение членства в ЕС.

При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в альянс требует выполнения большого количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.