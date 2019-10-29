ФАН публикует видео страшного пожара в Минусинске

Минусинск, 29 октября. Поле с травой полыхнуло в Минусинске Красноярского края. Огонь вплотную подошел к частным домам и АЗС, сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы.

По словам очевидцев, в Минусинской районе края полыхало поле с травой. На видео, переданном ФАН, видно, как огонь бушует у трассы.

«Это трасса, которая идет за городом, там новый район — Южный. Там рядом жилые дома, АЗС и АГЗС недалеко», — рассказали свидетели.

В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что сообщение о пожаре в микрорайоне Южный поступило в 20.11 по местному времени (16.11 по московскому). На месте выяснилось, что загорелась сухая трава.

Пожар был ликвидирован спустя 40 минут. К тушению привлекались семеро пожарных и три единицы техники, уточнили в МЧС. Никто не пострадал.