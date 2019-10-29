Сирия, 29 октября. Курдский беспилотник сбит в Хасаке. В Дейр-эз-Зоре найден склад оружия ИГИЛ1. В Идлибе ВКС РФ продолжают наносить удары по расположениям боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают наносить точечные удары по расположения боевиков «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Дейр-эз-Зоре зачистили тайник с оружием и отразили нападение боевиков ИГИЛ, в Хасаке восстановили линии электропередач.

«Исламское государство1»: совершило нападение на конвой сирийской армии на востоке Дейр-эз-Зора, также подозревается в нападении на блокпост SDF.

Курдские вооруженные группировки: в Ракке отпустили из-под стражи двух журналистов, арестованных двумя месяцами ранее.

ВС Турции и союзные силы: сбили курдский беспилотник на севере Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» совершили второе нападение на позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе города Меядин, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. Информации о пострадавших не поступало. Сообщается, что сирийская армия отбила нападение террористов. Стоит отметить, что нападение произошло в восточной части провинции, близкой к территориям, оккупированным боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Именно с территорий SDF террористы «Исламского государства», ушедшие в подполье, совершают нападения.

Неизвестные обстреляли контрольно-пропускной пункт «Демократических сил Сирии» (SDF) у поселка Махимида, о чем также сообщает источник. Курдские боевики предполагают, что за нападением на блокпост также стоят террористы ИГИЛ.

В ходе работ в районе города Аль-Курия инженерные подразделения САА обнаружили сеть разветвленные туннелей и подземный склад боеприпасов и медикаментов, который ранее принадлежал боевикам ИГИЛ. Как передает корреспондент агентства SANA, найденные сегодня туннели проходят под жилыми кварталами в окрестностях города и имеют несколько входов, которые были замаскированы. Внутри саперы обнаружили большое количество оружия и боеприпасов западного и израильского производства: минометы, ракетные снаряды, взрывные пояса, защитные маски, медикаменты.

Провинция Идлиб

Сообщается, что самолеты военно-космических сил РФ провели обстрел позиций радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кансафра, как передает новостной портал Step News. Ранее самолеты ВКС РФ работали по позициям радикалов в районе города Маарет-Хурма и поселка Ар-Ракая, где были уничтожены огневые позиции боевиков. Согласно информации новостного агентства Masar Press Net, ВКС РФ также совершили вылет в районе поселка Хазарин.

Провинция Ракка

Курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) амнистировали двух журналистов. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), так называемые силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» выпустили сегодня на свободу Ахмеда Муса аль-Хашлума и Хасана Фаваза аль-Халила, двух гражданских активистов, которые были арестованы около двух месяцев назад в городе Ракка. В то же самое время курдские боевики арестовали Салаха аль-Ката, директора пресс-службы организации «Афак», и медиактивиста Эйаса Алаба, выдвинув против них обвинение в сотрудничестве с боевиками «Исламского государства» и сотрудниками турецкой разведки. Компромат на журналистов предоставило администрации SDF Центральное разведывательное управление США.

Провинция Хасака

Протурецкие ополченцы заявили, что в окрестностях города Рас-аль-Айн ими был сбит разведывательный беспилотник курдских боевиков, как передает новостной портал Alk Habour 21.

Источник также сообщил, что десятки боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе Рас-аль-Айна дезертировали в неизвестном направлении. Так как часть боевиков в рядах SDF была набрана во время насильных вербовок в окраинных поселках, особой лояльности от новобранцев ждать не приходится.С начала операции турецкой армии «Источник мира», количество дезертировавших курдских радикалов перевалило за сотни.

Усилия сирийских военнослужащих были восстановлены линии электропередач у города Хасака, как передает SANA. Пока из-за нагрузки на электросеть питание в жилые кварталы дают не сразу. Комитет по защите окружающей среды и муниципалитетов в Хасаке выступил сегодня с заявлением о нарушении работы водопроводных станций, которые питают этот район. Водоснабжение было повреждено, как и линии электропередачи, в ходе боевых действий курдских радикалов против сил турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.