Россия проинформировала Турцию о выводе курдских боевиков с севера Сирии

Анкара, 29 октября. Россия предоставила информацию об отводе террористических формирований курдов от границы с Турцией на севере Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник.

«Россия проинформировала нас, что все террористы из YPG (Отрядов народной самообороны. — Прим. ред.) покинули зону [безопасности]. Завтра наши переговоры продолжатся», — заявил Эрдоган во время выступления в Анкаре по случаю 96-летия со дня основания Турецкой Республики.

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные условиями меморандума о взаимопонимании, подписанного Россией и Турцией 22 октября 2019 года.

Боренков добавил, что военнослужащие Сирии на границе с Турцией образовали 84 пограничные заставы, 60 из них находятся в районе Камышлы и 24 в районе Кобани. Он напомнил, что с 23 октября текущего года военная полиция РФ осуществляла патрулирование в 10-километровой зоне безопасности.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Операция была направлена против вооруженных курдских формирований, захвативших восточный берег Евфрата. Под предлогом борьбы с террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) курдские боевики оккупировали значительную часть сирийских территорий.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели судьбоносную встречу в Сочи 22 октября. По итогам переговоров, которые длились 6 часов, был принят меморандум об урегулировании ситуации в Сирии. Исторический документ регламентировал патрулирование территории силами России и Сирии, а также отвод сил курдских боевиков от 30-километровой зоны безопасности около границы двух стран в течение 150 часов. Меморандум фактически завершил многолетнюю войну в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.