Адвокаты российской компании Concord Management and Consulting, обвиненной бывшим спецпрокурором США Робертом Мюллером в нарушении американских законов, представили суду новые аргументы, которые существенно ослабляют позицию стороны обвинения. Адвокат Эрик Дюбелье в дополнении к ходатайству о снятии обвинений по пункту 1 обвинительного заключения последовательно доказывает наличие политической мотивировки в уголовном преследовании российской компании.

Дело в том, что, обвинив Concord Management в сговоре «с целью обмана Соединенных Штатов», американское правосудие пошло на беспрецедентный и крайне неоднозначный шаг. Никогда ранее в американской судебной практике иностранную компанию не обвиняли по уголовной статье за якобы имевшие место никем не доказанные случаи публикации контента в Интернете.

Кроме того, в истории американской судебной системы ранее не было ни одного процесса, на котором прокуроры составили и опубликовали бы отчет в момент, когда дело находилось на рассмотрении суда. В нарушение всех мыслимых принципов правосудия, без какого-либо решения судьи, прокуроры США выносили собственные «приговоры» в том, что подозреваемые заранее виновны.

Защита Concord Management подробнейшим образом ссылается на судебные прецеденты из истории американского правосудия. Вся история судебной системы Соединенных Штатов свидетельствует о том, что поведение прокуроров не вписывается ни в какие рамки и совершенно не соответствует традициям американской юстиции. Подобная исключительная предвзятость была характерна разве что в период знаменитой русофобской кампании в США по шельмованию и судебному преследованию людей, подозреваемых в связях с Советским Союзом и симпатиях к коммунистам (т. н. «охота на ведьм») в конце 1940-х — начале 1950-х годов.

По обоснованному мнению стороны защиты российской компании, прокуроры намеренно ложно обвинили Concord Management в сговоре «с целью обмана США». Это обвинение позволило бы им избежать необходимости предъявить суду доказательства умышленного нарушения американских федеральных законов со стороны Concord Management и намеренного введения в заблуждение Минюста, Госдепа и Федеральной избирательной комиссии США. С самого начала было очевидно, что этих доказательств следствие предъявить не может, поскольку их не существует.

Адвокат российской компании Эрик Дюбелье в представленном документе обратил особое внимание суда, что интерпретация прокуроров по поводу вины Concord Management постоянно менялась по ходу предварительных слушаний, тем самым «подгоняясь» под ситуацию. Дюбелье убедительно настаивает на абсурдности выдвинутых против Concord обвинений и подчеркивает, что прокуроры не способны найти никаких фактических обоснований того, что российская компания совершила какое-либо преступление.

Абсолютная беспочвенность судебного преследования российской компании была очевидна с самого первого дня, и к этому времени дело уже практически развалилось. Даже американский суд не может не видеть очевидного подлога со стороны команды Мюллера и просто не имеет другого выхода, кроме оправдательного вердикта.

Адвокаты Concord обращают внимание суда на политический характер преследования российской компании и напрямую обвиняют бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера в участии в заговоре, существование которого было ранее фактически признано генеральным прокурором Уильямом Барром и Минюстом США.

Напомним, что судебный процесс по делу российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащей российскому предпринимателю Евгению Пригожину, начнется 6 апреля 2020 года. В апреле этого года компания «Конкорд», безосновательно обвиняемая представителями американского Минюста во «вмешательстве» в выборы, подала в суд на спецпрокурора Мюллера и генпрокурора Барра. Адвокат Дюбелье уверен, что оба они преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.

Судя по всему, именно после этих законных требований «Конкорда» Мюллер, как и Барр, испугавшись ответственности, сбежал с поста спецпрокурора.

Стоит добавить, что, по информации американских СМИ, одна из мюллеровских прокуроров Джесси Лью, активно участвующая в сфабрикованном деле против Concord Management и ранее против россиянки Марии Бутиной, уже была замечена в коррупционных скандалах. По мнению независимого журналиста Джо Хофта, прокурора Лью саму следует немедленно отдать под суд за многочисленные факты подлогов и коррупции.

18 апреля Мюллер опубликовал доклад о мнимом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. В нем спецпрокурор был вынужден признать, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось. Завершившееся провалом расследование «российского вмешательства» обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 млн долларов.