Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Греческий архиепископ признал автокефалию Украины

1 005
0 Оставить комментарий

Греческий архиепископ признал автокефалию УкраиныАфины, 29 октября. Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним официально признал автокефалию Украины, оповестив об этом митрополитов.

Таким образом предстоятель Элладской православной церкви признал статус так называемой Православной церкви Украины. 21 октября Иероним направил главе ПЦУ митрополиту Епифанию Думенко «Мирное письмо» с поздравлениями и сообщением об официальном признании конфессии.

Не все представители греческого религиозного сообщества поддержали решение Иеронима, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в церковных кругах.

«Несколько митрополитов требуют созвать внеочередной архиерейский собор и намерены направить жалобу в Государственный совет, поскольку это незаконно», — рассказал собеседник издания.

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года путем слияния двух раскольнических церквей. Инициаторами создания сообщества выступили экс-президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей I.

Отметим, что единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата, и она не признает существование ПЦУ. Ранее представители Русской православной церкви также прокомментировали решение Элладской церкви по автокефалии Украины.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров