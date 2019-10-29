Греческий архиепископ признал автокефалию Украины

Афины, 29 октября. Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним официально признал автокефалию Украины, оповестив об этом митрополитов.

Таким образом предстоятель Элладской православной церкви признал статус так называемой Православной церкви Украины. 21 октября Иероним направил главе ПЦУ митрополиту Епифанию Думенко «Мирное письмо» с поздравлениями и сообщением об официальном признании конфессии.

Не все представители греческого религиозного сообщества поддержали решение Иеронима, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в церковных кругах.

«Несколько митрополитов требуют созвать внеочередной архиерейский собор и намерены направить жалобу в Государственный совет, поскольку это незаконно», — рассказал собеседник издания.

Так называемая Православная церковь Украины была создана в декабре 2018 года путем слияния двух раскольнических церквей. Инициаторами создания сообщества выступили экс-президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей I.

Отметим, что единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата, и она не признает существование ПЦУ. Ранее представители Русской православной церкви также прокомментировали решение Элладской церкви по автокефалии Украины.