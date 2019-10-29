Соловьев рассказал подробности перепалки украинских политологов в студии

Москва, 29 октября. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала «Россия 1». Журналист дал совет всем телеэкспертам, как контролировать свое поведение во время прямых эфиров.

Ранее сообщалось, что украинские эксперты устроили потасовку в студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». После эфира ведущий опубликовал в своем профиле социальной сети видео с места инцидента, сообщив о «жаре» во время перерыва.

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Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 29, 2019

Журналисты «Вечерней Москвы» поинтересовались у коллеги подробностями произошедшего. Соловьев уточнил, что инцидент действительно произошел в перерыве записи программы. Вакаров и Семченко «даже не подрались, а собирались, замахивались друг на друга», но потасовку быстро пресекли.

На вопрос, как участникам шоу лучше всего контролировать свое поведение, телеведущий дал «простой совет».

«Совет тем, кто выходит из себя, совершенно простой: «Вышли? Сразу же зайдите!». Это неполезно — из себя выходить. Подумайте о чем-нибудь хорошем. Выдохните и не суетитесь!» — заявил Соловьев.

При этом он посоветовал нервным людям с утра почаще смотреться в зеркало. И если отражение не похоже на «Майка Тайсона в его лучшие годы», Николая Валуева или других «великолепных боксеров», не стоит втягиваться в потасовки.

«Не дотягиваете — не надо. Просто не надо. Вам не понравится. Можно запыхаться, ушибиться. Это все лишнее. Вышли из себя? Отнеситесь к себе иронично и поскорее возвращайтесь!» — резюмировал Соловьев.

Ранее украинский политолог Семченко рассказал СМИ, что послужило причиной его драки с Вакаровым. По его словам, причинами конфликта стал галстук и прочтения Святого Августина. Спор обострился, когда Семченко решил поправить галстук Вакарову, последний попытался ударить украинского коллегу, но экспертов быстро разняли другие участники шоу и ведущий.

Семченко заверил, что после инцидента извинился перед Вакаровым за галстук, тот в свою очередь тоже попросил прощения за свое поведение.

Отметим, Семченко не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своего выступления на российском ТВ. В начале октября он поругался в студии телеканала «Россия 1» с председателем правления организации «Европейское движение Украины» Вадимом Трюханом. Эксперты обсуждали срыв разведения сил в Донбассе. Трюхан затруднился ответить, какую из сторон он поддерживает. После того, как его рассуждения прервали, он назвал Семченко «пропагандистом из Украины». После этого стороны начали обмен оскорблениями. Закончилось все тем, что Трюхан покинул студию.