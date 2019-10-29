Трусы «аль-Багдади» с изображением Трампа появились в продаже на AliExpress

Москва, 29 октября. Нижнее белье главаря террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, который якобы был «ликвидирован» американскими военными в Сирии, появились в продаже на виртуальной торговой интернет-площадке AliExpress.

Трусы якобы «убитого» американцами аль-Багдади доступны для приобретения в разделе нижнего белья на AliExpress. Стоимость «трусов аль-Багдади» составляет 655 рублей. В описании к товару отмечается, что данные трусы отлично подойдут для плаванья и занятий экстремальными видами спорта. Стоит отметить, что на передней части трусов изображен президент США Дональд Трамп.

Ранее курдские террористы распространили фейк о «трусах аль-Багдади», благодаря которым американские военные якобы смогли выследить и «уничтожить» главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Курдские террористы утверждают, что им якобы удалось внедрить шпиона в окружение аль-Багдади. Шпион курдских террористов «похитил трусы у главаря ИГ», после чего они были переданы спецслужбам США. При этом американская сторона утверждает, что благодаря этим трусам Вашингтон получил образцы ДНК главаря ИГ.

27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади якобы был «ликвидирован» американским военными в ходе специальной операции в Сирии. При этом Вашингтон не смог предоставить доказательства, которые подтверждают «ликвидацию» главаря группировки ИГ.

Согласно официальной версии США, аль-Багдади якобы подорвал на себе «пояса смертника», при попытке американских военных захватить его в плен. При этом в Вашингтоне заявили, что останки «ликвидированного» аль-Багдади были выброшены в море. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона якобы согласовал с Россией вход в воздушное пространство Сирии, в рамках проведения «спецоперации по уничтожению» аль-Багдади.

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что военные США не согласовывали с российской стороной вход в воздушное пространство над зоной безопасности «Идлиб», где якобы был «уничтожен» главарь ИГ. При этом Конашенков подчеркнул, что никаких авиаударов американской авиации в этих районах зафиксировано не было.

1 Организация запрещена на территории РФ.