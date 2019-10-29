Патрулирование Турции и РФ в Сирии остановит нападки США и курдских формирований

В администрации Эрдогана заявили о намерении Турции создать зону безопасности в Сирии при помощи совместного патрулирования с Россией. О том, что это за собой повлечет — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее в Сочи президенты РФ и Турции подписали меморандум о взаимопонимании между двумя сторонами, в соответствии с положениями которого будет выстраиваться дальнейшая политика РФ и Турции внутри САР.

Кроме того, в 18.00 сегодня истек 150-часовой срок, в течение которого курдские вооруженные формирования должны были покинуть зону турецкой военной операции «Источник мира» и отойти от границы на 30 км вглубь сирийской территории. Как ранее заявлял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвод курдских вооруженных формирований из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

«Я думаю, что есть много положительного в сотрудничестве России с Турцией в рамках организации зоны безопасности в Сирии и совместного патрулирования. Во-первых, таким образом, мы выстраиваем какие-то формы сотрудничества с Анкарой в Сирии, а это создает более чем благоприятную почву для дальнейшего развития событий. Во-вторых, Турция своими действиями отказывается от сотрудничества с американцами, делая выбор в пользу России», — утверждает доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Эксперт отмечает, что плотное взаимодействие государств в Сирии поможет России предупредить обострение отношений курдских боевиков и официальной Анкары, а также заложить фундамент для более тесного сотрудничества РФ и Турции.

«Впервые у нас создается такой прецедент военного взаимодействия с Турцией. До этого мы договаривались между собой и действовали как-то разрозненно – каждый работал в зоне своей ответственности. Грядущее совместное патрулирование показывает, что Анкара фактически выступает теперь для России в роли более близкого партнера. Я думаю, это отдалит Турцию от США, и штаты попробуют внести раскол в нашем (с Турцией — Прим. ФАН) сотрудничестве. Но полагаю, мы сумеем ответить и противодействовать проделкам США в желании рассорить Россию и Турцию в ходе грядущего взаимодействия в военной сфере», — заключил Перенджиев.

Напомним, что в своих выступлениях для СМИ во время официальной встречи в Сочи президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули, что между Россией и Турцией существует полное взаимопонимание по ситуации на севере Сирии и борьбе с курдскими террористическими группировками.

Российский президент подчеркнул, что сложившаяся в результате вмешательства сторонних сил ситуация на севере и востоке Сирии привела к «резкому росту этноконфессиональных противоречий и сепаратистских настроений, которые искусственно подогревались со стороны». Таким дипломатически корректным образом Путин описал продолжающееся уже долгие годы вмешательство США, которые поставляли оружие курдским боевикам, связанным с «Рабочей партией Курдистана» (РПК) в Сирии, несмотря на протесты Анкары. Президент РФ особо указал на то, что Москва будет способствовать налаживанию диалога между Дамаском и Анкарой.

Президент Эрдоган, в свою очередь, отметил, что турецкие войска вошли на территорию Сирии исключительно с целью борьбы с курдскими террористами и восстановления территориальной целостности и политического суверенитета Сирии. Эрдоган акцентировал внимание на том, что главными целями операции «Источник мира» является борьба с терроризмом и возвращение на родину миллионов сирийских беженцев, которые живут сейчас в Турции.