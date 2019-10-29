Патриот и фанат своего дела: футболист Дзюба о большом спорте и российском гимне

Капитан Сборной России по футболу Артем Дзюба благодаря своим речам и безупречной игре на Чемпионате мира по футболу — 2018 стал живым символом мундиаля и, как следствие, Человеком года по версии GQ. Стать главным российским футболистом ему помогли мастерство и вера в победу России.

Артем — заслуженный мастер спорта, двукратный обладатель суперкубка России. Он также успешно играет и за пределами родины: на чемпионатах Европы и мира футболист показывает блестящие результаты. Его гол, забитый на ЧМ-2018 во время матча против сборной Египта, претендовал на звание лучшего гола чемпионата по версии ФИФА.

Сразу три английских клуба — «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» — борются за право видеть Артема Дзюбу в своих составах. Его «стоимость» варьируется от десяти до двенадцати миллионов евро. Тем не менее Артем продолжает выступать за петербургский «Зенит».

Коллеги-футболисты отзываются об Артеме как об остроумном, смелом и целеустремленном мужчине, который очень любит родную страну. Некоторые знакомые отзываются о футболисте как о своеобразном и даже капризном человеке, однако его бывший тренер — Равиль Сабитов с критиками не согласен.

«Он деловой, всегда говорит, что думает. Самый популярный вопрос про него: «Проблемный?». На самом деле — абсолютно не проблемный. Патриот и фанат своего дела. Его просто нужно понять», — считает Сабитов.

Дзюба неоднократно признавался, что один из главных мотиваторов для него — подавать пример подрастающему поколению. Голы Артема, которые он забивал на мундиале, сейчас повторяют дети по всей стране. Такое внимание футболисту очень приятно: детей он очень любит, считает их самым главным в жизни. Как спортсмен, он хочет научить их бороться, полностью посвящать себя любимому делу.

Артем — настоящий профессионал и патриот России: даже любовь к спорту в его сердце занимает второе место, на первом — родина. После победы над командой из Шотландии в квалификационном матче Евро-2020, когда весь стадион в едином порыве пел гимн России, футболист понял: звуки национального гимна ему дороже главной темы Лиги чемпионов.