МИД ЦАР объяснил отказ признать независимость Косово

Банги, 29 октября. Центральноафриканская Республика (ЦАР) не признает независимость Косово и призывает Белград и Приштину найти консенсус для урегулирования ситуации, заявила министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.

«Позиция Центральноафриканской Республики очень ясна, потому что мы — страна, которая только что преодолела кризис. Выход из нашего кризиса был достигнут благодаря четкой воле решить проблему мирным путем, то есть путем диалога. Независимо от того, обсуждается ли сейчас ситуация в Косово и Сербии или в любой другой стране, позиция ЦАР заключается в том, что консенсус должен быть найден», — заявила Байпо-Темон в комментарии Sputnik.

Глава МИД ЦАР отметила, что Евросоюз обеспечивает поиск мирного решения ситуации. Заявление ЦАР направлено на нахождение решения, которое принесет пользу обеим сторонам, объяснила Байпо-Темон.

Центральноафриканская Республика стала 14 государством, которое прояснило свою позицию по Косово. В июле текущего года Банги отозвала признание самопровозглашенной республики Косово. Также признание Косово в одностороннем порядке отозвали Палау, Мадагаскар, Соломоновы острова, Коморские острова, Содружество Доминики и другие страны.

Напомним, что в 1999 году произошло вооруженное столкновение албанских сепаратистов и полиции Сербии. Это привело к бомбардировкам Югославии самолетами НАТО.

Приштина провозгласила независимость Косово в феврале 2008 года, республику не признают такие крупные государства, как Россия, Китай, Израиль, Иран и другие. Сербия из-за очередного обострения приостановила диалог с Косово, несмотря на давление со стороны Евросоюза.