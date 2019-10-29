Либеральные правозащитники указали, что Бутиной не место в ОП РФ

Общественная палата России продемонстрировала свою абсолютную несостоятельность. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев, комментируя возможное вхождение Марии Бутиной в новый состав Общественной палаты России.

«Думаю, Общественная палата РФ продемонстрировала в связи с формированием общественных наблюдательных комиссий полную несостоятельность. Она тотально вычистила правозащитников, там остались «единичные в поле зрения», — указал он.

Во время беседы Борщева с секретарем Общественной палаты РФ Валерием Фадеевым последний заметил, что якобы «члены совета не знают правозащитников», которые могли бы войти в состав наблюдательных комиссий.

«Но ведь были рекомендации Совета по правам человека, подписанные председателем СПЧ Михаилом Федотовым. Были рекомендации омбудсмена Татьяны Москальковой. И потом, существуют авторитетные правозащитные организации, такие как Московская Хельсинкская группа, «Мемориал» и другие. Никто из этих организаций не прошел в состав общественных наблюдательных комиссий», — выразил свое возмущение Борщев.

Кроме того, Общественной палатой России был нарушен регламент работы.

«Рабочая группа должна была обсуждать кандидатуры перед голосованием», — напомнил собеседник ФАН.

По мнению правозащитника, в связи с вышеперечисленным методы работы Общественной палаты России можно охарактеризовать исключительно как «непрозрачные».

Следовательно, такое место нельзя считать перспективным для правозащитной работы, которой планирует заниматься Мария Бутина.

«Об Общественной палате всерьез говорить очень трудно. Для меня разгром системы общественного контроля — это лакмусовая бумажка характеристики Общественной палаты», — заключил правозащитник.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич предложил ввести Бутину в состав российского совещательного органа. Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной думы РФ Сергей Гаврилов поддержал возможное вхождение Бутиной в состав Общественной палаты. По мнению парламентария, это поможет ей раскрыть свой потенциал в правозащитной сфере.