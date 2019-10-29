Россия выполнила все обязательства по меморандуму с Турцией по Сирии

Москва, 29 октября. Россия полностью выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии. Соответствующее заявление сделал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

На брифинге Юрий Боренков отметил, что российская сторона в полном объеме выполнила мероприятия, предусмотренные условиями меморандума о взаимопонимании, подписанного Россией и Турцией 22 октября 2019 года.

«По состоянию на 18.00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысяч человек и более трех тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с вооруженными силами Турецкой республики», — сообщил генерал.

Военнослужащие Сирии на границе с Турцией образовали 84 пограничные заставы, 60 из них находятся в районе Камышлы и 24 заставы — в районе Кобани. Боренков заявил, что с 23 октября текущего года военная полиция РФ осуществляла патрулирование в 10-километровой зоне безопасности на участках Джераблус — Коран, Камышлы — Факира и Камышлы — Сималька.

Генерал отметил, что Турция ежедневно получается информацию обо всех действиях по реализации меморандума.

Напомним, 22 октября в Сочи прошли встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой было подписано соглашение о приостановке операции Анкары «Источник мира» на севере Сирии против курдских вооруженных бандформирований и боевиками запрещенной в России террористической организации ИГИЛ1. Курдским террористам отводилось 150 часов для того, чтобы они ушли вглубь Сирии на 30 километров. Операция Турции «Источник мира» продолжалась с 9 по 22 октября.