Москва, 29 октября. Скандально известный блогер Алексей Навальный вызвал недоумение у интернет-сообщества, открыв миру свои мазохистские наклонности при комментировании беспорядков в Гонконге.

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) назвал ситуацию в китайском городе «мирными митингами».

Напомним, что в Гонконге местные жители в течение нескольких недель протестуют против закона об экстрадиции. В результате протесты возглавили радикалы, преследующие собственные цели. Митинги превратились в массовые беспорядки, сопровождаемые мародерством, избиениями правоохранителей и нанесением вреда прохожим и их имуществу.

Но, видимо, Навального устраивает такое положение дел, пишет NationNews. Судя по сообщению в Twitter, блогера куда больше интересует проведение выборов в стране, а именно недопуск к ним одного из лидеров протеста.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на заявление главы ФБК. Некоторые из них отметили, что «мирных» протестов с использованием коктейлей Молотова и физического насилия к правоохранителям не бывает.

Кроме того, подобным комментарием в отношении насилия на митингах в Китае Навальный поставил в неловкую ситуацию своих западных кураторов. Страны ЕС и США известны своими жесткими методами при протестах населения и законных митингах, которые вышли из-под контроля. И если основатель ФБК считает избиение дубинками и стрельбу из травматического оружия проявлением «международного интернационала жуликов», то, выходит, Запад также относится к их числу.

Также некоторые комментаторы сделали вывод, почему Навальный так старается протащить западные «ценности» в Россию — скандально известному блогеру нравится, когда митинг сопровождается проявлением жестокого насилия. Не исключено, что основатель ФБК не против, чтобы его били дубинками при задержании и разбивали кулаками лицо.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия и Китай наблюдают один и тот же почерк в информационной войне Запада против стран.

Схожие признаки вмешательства во внутренние дела РФ сообщало Федеральное агентство новостей в рамках собственного специального расследования «Анатомия протеста».