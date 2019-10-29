Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США

Вашингтон, 29 октября. Легкий двухмоторный транспортный самолет упал на частный жилой дом в американском городе Вудбридж Тауншип в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает американский телеканал PIX 11.

Небольшой двухмоторный транспортный самолет Cessna 414 врезался в жилой дом на Беркли-авеню в городе Вудбридж Тауншип. Инцидент произошел в 11 часов утра по местному времени (18.00 мск). Самолет потерпел крушение в густонаселенном районе города.

Middlesex - Woodbridge (Colonia) - 80 Berkeley Ave - 2nd Alarm - plane crash into a home, 2 structures involved at this time. Unknown amount of injuries or death at this time pic.twitter.com/DYQZHUHZSa — boroparkhocker (@boroparkhocker) 29 октября 2019 г.

После крушения самолета в доме вспыхнул пожар. Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели. В ближайшее время на место крушения прибудут эксперты Федерального авиационного управления и Национального управления по безопасности на транспорте, которые займутся расследованием обстоятельств инцидента.