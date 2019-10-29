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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США

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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в СШАВашингтон, 29 октября. Легкий двухмоторный транспортный самолет упал на частный жилой дом в американском городе Вудбридж Тауншип в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает американский телеканал PIX 11.

Небольшой двухмоторный транспортный самолет Cessna 414 врезался в жилой дом на Беркли-авеню в городе Вудбридж Тауншип. Инцидент произошел в 11 часов утра по местному времени (18.00 мск). Самолет потерпел крушение в густонаселенном районе города.

 

 

После крушения самолета в доме вспыхнул пожар. Данные о жертвах и пострадавших пока не поступали. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели. В ближайшее время на место крушения прибудут эксперты Федерального авиационного управления и Национального управления по безопасности на транспорте, которые займутся расследованием обстоятельств инцидента.

 

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