Высказывание абсурдное и не очень корректное, отметил Экс-декан факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), научный руководитель Алексей Руткевич назвал абсурдным высказывание своего коллеги Гасана Гусейнова об «убогом» русском языке.

Преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ Гасан Гусейнов с возмущением высказался об отсутствии иноязычной прессы в московских киосках и назвал русский язык «убогим». Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

Кроме того, Гусейнов выразил недоумение по поводу того, что русским, живущим на Украине, «невмоготу выучить» мову. Преподаватель также подчеркнул, что в газетных киосках в Берлине можно приобрести прессу на различных языках, включая русский, турецкий, сербский и греческий, а в Москве такого разнообразия нет.

По словам Алексея Руткевича, Гасан Гусейнов «явно не увязывал одно с другим», а именно то, что Financial Times нельзя купить в киоске, и то, что «какие-то люди говорят на убогом языке».

«Я, разумеется, к такого рода постам отношусь негативно. Что его вызвало? Негативные эмоции, что он столкнулся с людьми, которые неграмотно говорят по-русски? Ну, бывает. То, что блоги пишут у нас малограмотные люди, — бывает. Иной раз у нас не слишком грамотные люди выступают на телевидении, такое тоже бывает. На мой взгляд, тут совершенно ни при чем, что в Москве довольно много приезжих. А газеты на других языках вообще ни при чем. Какое-то его эмоциональное высказывание, которое, на мой взгляд, абсурдное и не очень корректное», — заявил Руткевич в беседе с Федеральным агентством новостей.

Научный руководитель полагает, что никакого наказания, несмотря на нелестные высказывания Гасанова в отношении русского языка, применять не нужно.

В Сети слова преподавателя встретили с возмущением. Пользователи российского сегмента Интернета обрушились с критикой на преподавателя факультета гуманитарных наук и потребовали у руководства вуза увольнения Гасанова. В то же время некоторые из них объяснили, почему в московские киосках отсутствует разнообразие газет на различных языках. По их мнению, тут дело в экономическом законе.

Напомним, Высшая школа экономики считается одним из самых либеральных вузов страны. Бессменным ректором является Ярослав Кузьминов, который участвовал в создании учреждения.

Кроме того, ВШЭ неоднократно появлялась в политических новостях. Так, в 2009 году после очередного «Марша несогласных» руководство получило требование московской милиции отчислить студентов и уволить лекторов, участвовавших в шествии. Однако сотрудники вуза отказались, отметив, что «заниматься политикой им не запрещено».