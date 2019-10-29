Глава Минобороны Турции заявил, что в Сирии остаются две тысячи курдских террористов

Анкара, 29 октября. Глава министерства обороны Турции Хулуси Акар заявил, что в северных районах Сирии могут оставаться вооруженные формирования курдов.

«Кажется, в зоне проведения операции «Источник мира» все еще остались террористы «Рабочей партии Курдистана», — пояснил министр.

По его словам, в настоящее время в сирийском Манбидже и Телль-Рифате могут находятся по тысяче курдских террористов. Он также добавил, что за время проведения военной операции Анкары против курдских террористов на северо-востоке Сирии турецкие военные освободили от боевиков 395 сирийских населенных пунктов. Кроме того, турецкие военные задержали 265 боевиков группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), которых отпустили на свободу курдские террористы.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции против курдских террористов на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии. Кроме того, турецкие военные намерены блокировать трассу М-4, которая используется террористами для доставки боеприпасов.

Военная операция Турции была направлена против курдов-террористов, захвативших восточный берег реки Евфрат под предлогом борьбы с боевиками ИГ. При этом курдские террористы не вели боевые действия против боевиков ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены вывести из северных районов Сирии американские войска из-за турецкой операции против курдских террористов. 15 октября власти США объявили о выводе подавляющей части американских войск из северных районов Сирии.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией сирийских районов.

22 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которых был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными. 23 октября США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.