Эксперт заявил о сохранении угрозы, даже после досрочного отвода курдов в Сирии

Политический аналитик Руслан Осташко уверен, что отвод курдских подразделений не избавил север Сирии от террористической активности.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, в соответствии с сочинскими договоренностями, завершен досрочно.

«Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен», — отметил министр.

В настоящее время, по словам Шойгу, туда вошла российская военная полиция и сирийские пограничные войска. Комментируя ситуацию, политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что исполнение сочинских соглашений можно только приветствовать, однако угроза для страны все еще остается.

«Во-первых, ситуация была нерешаемой в короткой, даже средней перспективе до тех пор, пока не вмешалась Россия, и лично президент Владимир Путин не договорился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. И сразу курды зашевелились, сделали то, что должны были сделать. Но это только первый этап, потому что на деле риски все равно остаются, так как курдские террористические организации и группировки, которые сохранились на северо-западе Сирии, контролируют часть территории страны, соответственно, оттуда могут произрастать новые проблемы. Эта зона может стать новым центром зарождения и развития терроризма в Сирии, потому что ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация. — Прим. ФАН) уже как таковая уничтожена», — поясняет свою позицию Осташко.

По мнению собеседника ФАН, следующим логичным шагом было бы привлечение российских вооруженных сил к решению курдского вопроса. Ведь если бы им занялась Анкара, говорит политический аналитик, то «она решала бы свои личные задачи».

«Могли быть жертвы среди мирного населения, но курдские террористические отряды надо уничтожать. Соответственно, сейчас со стороны курдов было бы правильным решением предложить российским ВС принять участие в ликвидации поддерживаемых США курдских террористических формирований и встать на сторону антитеррористической коалиции. Не знаю, способны ли на это сами курды, есть ли у них настолько высокий уровень организации, чтобы принимать такие решения, но это было бы правильно», — продолжает эксперт.

В любом случае без Российской Федерации решить проблему взаимодействия курдов с Турцией не получится. Также Москва уже не раз доказывала, что является отличным дипломатом, способным усадить за стол переговоров даже самых непримиримых врагов.

«Соответственно, было бы логично привлекать для решения курдской проблемы именно Россию», — заключил Руслан Осташко.

Напомним, что 9 октября власти Турции начали на севере Сирии новую военную операцию, которая получила название «Источник мира». Целью военных стали курдские террористы и боевики из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. При этом радикалам было дано время для того, чтобы сложить оружие и добровольно покинуть север Сирии.

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.