Мария Бутина может успешно работать в новом составе Общественной палаты России. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Так он прокомментировал предложение главы комитета по СМИ Общественной палаты России Александра Малькевича о необходимости включить Бутину в состав палаты.

Сразу после прилета в Россию Мария Бутина озвучила планы, которые депутат Гаврилов назвал «благородными». По его мнению, реализовать она их сможет в том числе и с помощью Общественной палаты РФ.

«Я не знаком с Бутиной, но хочу сказать, что заявленные ею цели, в том числе помощь заключенным, находящимся в американских тюрьмах, благородны», — отметил собеседник ФАН.

Работа в ОП РФ поможет Бутиной использовать свои навыки и опыт в правозащитной деятельности.

«Такие институты, как Общественная палата РФ, на мой взгляд, — вполне адекватный механизм для реализации ее стремлений в сфере защиты прав человека», — заявил парламентарий.

Ранее в Общественной палате России Марии Бутиной предложили присоединиться к работе этого представительного органа. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод поддержал предложение включить ее в состав ОП.

Мария Бутина вернулась в Россию 26 октября. В общей сложности девушка провела в американских тюрьмах порядка полутора лет. Власти Штатов выдвигали против российской общественницы надуманные обвинения.

В настоящее время девушка планирует «отдыхать и встречаться с семьей». Об этом сообщил ее отец Валерий.