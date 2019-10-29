Эксперт объяснил, почему заявление США о «ликвидации» в Сирии аль-Багдади является фейком

Москва, 29 октября. Заявление США о «ликвидации» лидера запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 Абу Бакр аль-Багдади в Сирии не соответствует действительности. Об этом заявил президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Он отметил, что подобные заявления появлялись и раньше. Как объяснил Самонкин, американский президент Дональд Трамп «ведет хитрую политическую игру, так как стремится пойти на второй президентский срок». По словам эксперта, глава Белого дома хочет «показать успехи США в борьбе с мировым терроризмом, чтобы по-прежнему присутствовать в Сирии».

В беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ» Самонкин напомнил, что министерство обороны РФ пока не подтвердило данную информацию. Он подчеркнул, что биоматериалы аль-Багдади американцы могли получить еще во время его нахождения в лагере Кэмп-Букка. Но в таком случае, как заметил эксперт, генетический материал, полученный в 2004 году был бы просто непригоден.

«Доверия к США нету никого, в том числе и у Дамаска», — подчеркнул Юрий Самонкин.

Согласно заявлению Трампа 27 октября, американские военные «уничтожили» Абу Бакра аль-Багдади. Однако официальных доказательств Вашингтон не предоставляет. Курдские террористы распространили фейк о «трусах аль-Багдади». Они заявили, что внедрили шпиона в окружение главаря ИГ, который похитил «трусы аль-Багдади» и передал их США. Профессор кафедры криминалистики юридического факультета МГУ Николай Егоров усомнился в доказательствах, представленных Соединенными Штатами. А ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов опроверг фейк американцев о том, что «убитый» аль-Багдади прятался на северо-западе Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.