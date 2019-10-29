Россияне потребовали уволить оскорбившего русский язык профессора ВШЭ

Москва, 29 октября. Пользователи российского сегмента Интернета обрушились с критикой на преподавателя факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, оскорбившего русский язык.

Профессор опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором выразил возмущение отсутствием иноязычной прессы в столичных киосках и назвал русский язык «убогим». Он выразил недоумение тем, что живущим на Украине русским «невмоготу» выучить мову. По его словам, в газетных киосках в Берлине можно найти прессу практически на любом языке, в то время как в Москве такого нет.

«А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», — написал филолог, работающий в ВШЭ.

Россияне оставили под публикацией исследователя ряд гневных комментариев и потребовали у руководства вуза уволить своего сотрудника.

«На Украине и русские, и украинцы, и татары, и многие другие разговаривают по-русски, потому что не считают украинский языком коммуникации. Так же, как и в России, разные Гусейновы не в состоянии использовать свой язык, а предпочитают именно русский. Потому что русский язык — язык выражения мысли и способ взаимодействия, в отличие от языка гусейновых», — объяснил Андрей Гамак. «Странно, как филолог может называть язык убогим и клоачным? Я думаю, что просто это содержание твоего внутреннего мира поперло, неуважаемый Гасан», — написал Andrey Nikolaev. «Ну, плохо тебе здесь, читать нечего, так в чем дело? Тебя здесь к стене приковали? Границы открыты, вали куда хочешь», — подчеркнул Сергей Петренко. «Чемодан. Вокзал. Баку», — добавил Вилли Пойндекстер.

В то же время некоторые пользователи объяснили, почему в московских киосках отсутствует разнообразие газет на различных языках. По их мнению, тут дело в экономическом законе.