В ЛНР рассказали о попытке провокации Киева с целью сорвать разведение сил в Золотом

Луганск, 29 октября. Разведение сил в районе села Золотое в Луганской Народной Республике не было предварительно согласовано. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко.

Глава представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины отметил, что украинская сторона заблаговременно не предупредила Луганск через ОБСЕ о намерении и готовности проводить разведение сил и средств.

«Тем самым Киев нарушил регламент порядка оповещения. Однако наша нацеленность на мирное урегулирование конфликта и поддержание мирных инициатив на порядок существеннее, нежели грубость осуществленных Украиной нарушений в порядке разведения сил и средств», — рассказал собеседник ФАН.

Также Филипоненко высказался о провокациях во время разведения живой силы, техники и вооружений в Золотом.

«Фактически подобная спонтанная акция и была своего рода провокацией. Ее целью было обвинение ЛНР в срыве отвода, несмотря на то, что заранее мы о нем предупреждены не были. Но если данная акция и задумывалась как провокация, то с уверенностью можно констатировать, что она не удалась», — подчеркнул руководитель представительства ЛНР в СЦКК.

Филипоненко отметил, что, в отличие от Украины, уже неоднократно срывавшей разведение сил на данном участке, подразделения НМ ЛНР «все это время находились в полной готовности к выполнению рамочного решения в части, касающейся разведения сил».

Процесс начала разведения живой силы, техники и вооружений начался сегодня, 29 октября 2019 года, в районе села Золотое в Луганской Народной Республике. Представители сторон запустили сигнальные ракеты, подтвердив свою готовность к началу отвода.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике, в отличие от ЛНР, сегодня разведения не произошло. Более того, поселок Петровское был обстрелян в первой половине дня. В частности, применялись поставляемые из Польши минометы НАТОвского стандарта калибром 60 мм. Об этом ФАН рассказал спикер Управления Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин.